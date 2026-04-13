מגטו לודז' ועד רצח קסטנר: הקרעים ההיסטוריים סביב מנהיגי היהודים בשואה והדילמות הבלתי אפשריות

ההכרעות הגורליות שקיבלו מנהיגים יהודים בתקופת השואה ממשיכות להדהד גם יותר מ-80 שנה אחרי, בשנת 2026, ומעלות תהיות על המחיר המוסרי של הישרדות תחת משטר רצחני. דמויותיהם של חיים רומקובסקי, יואל ברנד וישראל קסטנר מסמלות את הטרגדיה של הנהגה ללא ריבונות, שנאלצה לתמרן מול מכונת ההשמדה הנאצית.

כיום, מרחק עשורים מהאירועים, המחקר ההיסטורי נוטה להדגיש כי ההחלטות לא התקבלו מתוך בחירה חופשית, אלא תחת איום קיומי מתמיד, מה שמחזק את הצורך בבחינה מחודשת של המושג "שיתוף פעולה" בהקשר של גטאות ודיפלומטיה של הצלה.

"תנו לי את ילדיכם": הטראומה של גטו לודג'

חיים רומקובסקי, מונה על ידי הנאצים לראש היודנראט בגטו לודג' בשנת 1940, והנהיג בו מדיניות שנויה במחלוקת של "הצלה באמצעות עבודה". רומקובסקי האמין כי הפיכת הגטו למרכז יצור חיוני עבור הצבא הגרמני תמנע את השמדת יושביו. תחת שלטונו, שכלל סממנים של פולחן אישיות ושימוש בכרכרה רתומה לסוס, הפך הגטו למפעל ענק.

נקודת השבר המוסרית הגיעה בשנת 1942, כאשר נדרש רומקובסקי למלא מכסות גירוש להשמדה. בנאום "תנו לי את ילדיכם", קרא להורים למסור את ילדיהם ואת הקשישים כדי להציל את הכשירים לעבודה. רומקובסקי עצמו לא שרד ונרצח עם חיסול הגטו.

"סחורה תמורת דם": השליחות שנכשלה באיסטנבול

בזמן שיהדות הונגריה עמדה בפני השמדה בשנת 1944, יצא פעיל ועדת העזרה וההצלה יואל ברנד לשליחות נואשת. הנאצים הציעו לשחרר מאות אלפי יהודים תמורת 10,000 משאיות וציוד לוגיסטי מבעלות הברית, יוזמה שנודעה כ"סחורה תמורת דם". ברנד הגיע לאיסטנבול כדי להעביר את ההצעה, אך נעצר על ידי הבריטים שחששו ממניפולציה גרמנית. בעודו מוחזק במעצר, רכבות המוות המשיכו לנסוע לאושוויץ. עד היום חלוקים ההיסטוריונים האם ברנד היה קרוב לעסקה היסטורית או שמא שימש ככלי במשחק פסיכולוגי של האס אס.

רצח פוליטי בתל אביב: פרשת קסטנר

ישראל קסטנר, עיתונאי ואיש ועדת ההצלה בבודפשט, נותר הדמות המורכבת מכולן בשל סופה הטרגי בישראל. קסטנר ניהל משא ומתן ישיר עם אדולף אייכמן, שהוביל ליציאת "רכבת קסטנר" ובה כ-1,600 יהודים שנצלו והגיעו לשווייץ. לאחר עלייתו לישראל, הואשם קסטנר בבית המשפט כי שיתף פעולה עם הנאצים והפקיר את שאר יהודי הונגריה.

אמירתו המפורסמת של השופט בנימין הלוי כי קסטנר "מכר את נפשו לשטן" זעזעה את המדינה הצעירה. למרות שבית המשפט העליון ניקה אותו מרוב האשמות, קסטנר נורה למוות מחוץ לביתו בשנת 1957 על ידי זאב אקשטיין. היה זה הרצח הפוליטי הראשון במדינת ישראל, שחשף את עומק הקרע סביב זיכרון השואה.

מציאות ללא מוסר

ההיסטוריוגרפיה המודרנית מצביעה על כך שהמושגים "טוב" ו"רע" מקבלים עיוות מוחלט בתוך המערכת הנאצית. הפעולות של רומקובסקי, ברנד וקסטנר נבחנו לאורך שנים במשקפיים של משפט וציבוריות, אך כיום מתחזקת ההבנה כי הם פעלו בתוך "מרחב ללא בחירה". היעדר הריבונות היהודית והכוח המוחלט של הגרמנים הפכו כל ניסיון הצלה להימור גורלי, שבו המחיר היה לעיתים קרובות פגיעה בקבוצה אחת כדי לנסות ולהציל קבוצה אחרת.