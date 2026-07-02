לאחר הליך ממושך: צהר קיבל מהרבנות הראשית אישור כגוף נותן הכשר

לאחר הליך ממושך מול הרבנות הראשית ובהתאם לסמכות הקבועה בדין, קיבל היום (חמישי) מערך כשרות צהר אישור לפעול כגוף נותן הכשר.

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המהלך מגיע לאחר הליכים משפטיים שהתנהלו בבית המשפט העליון, שבמסגרתם ביקשה צהר כי בקשתה להכרה כגוף נותן הכשר תיבחן על פי התבחינים הקבועים בדין, באופן ענייני ושוויוני. מדובר בצעד תקדימי והיסטורי, אשר עשוי לתרום לחיזוק מערכת הכשרות בישראל, להגברת השקיפות, להורדת עלויות ולחיזוק אמון הציבור בכשרות. בעקבות ההחלטה, כשרות צהר הנפיקה לרוב העסקים שתחת פיקוחם תעודת כשרות מעודכנת שכולל את המילה "כשר".

מערך הכשרות של צהר פועל מאז שנת 2018 ומפקח על מאות בתי עסק, בתי מלון ומטבחים מוסדיים, תוך הקפדה על כללי ההלכה ועל מנגנוני פיקוח מתקדמים, ובהם העסקה מסודרת של משגיחים, הפרדה בין בית העסק לבין המשגיח, ושקיפות מלאה מול הציבור.

מנכ"ל מערך כשרות צהר, הרב עמנואל גדג', מסר: "אנו מברכים על ההחלטה להעניק למערך כשרות צהר אישור לפעול כגוף נותן הכשר. זהו צעד היסטורי לחיזוק מערכת כשרות ממלכתית, מקצועית ומפוקחת, הפועלת על פי ההלכה ומתוך אחריות לכלל הציבור".

"מערך כשרות צהר פעל לאורך כל השנים במקצועיות, באחריות הלכתית ובשקיפות מלאה, מתוך מטרה אחת: להרבות כשרות בישראל ולתת מענה ראוי לעסקים ולציבור שומרי הכשרות. אנו שמחים שלאחרונה יש לכך הכרה רשמית, ורואים בכך הזדמנות חשובה להרחבת מעגלי הכשרות ולחיזוק האמון הציבורי במערכות הכשרות בישראל. יש לקוות כי הוצאת הרישיון תאיר את עיני המחוקקים בדבר חשיבות פעילותם של גופי כשרות מקצועיים ומסורים, המשלמים את שכר המשגיחים והמפקחים, ופועלים למען חיזוק הכשרות בישראל באמונה שלמה", הוסיף.

במועצת הרבנות הראשית הודיעו כי הם לא מכירים בהחלטה: "... למרות שהיה עליו לעשות זאת לפי החוק, לפי ההיגיון ולפי כללי מינהל תקין, המנכ"ל כלל לא עדכן אותנו בנוגע לכוונתו לתת את הרישיון, כך שהנושא טרם עלה לדיון בפני מועצת הרבנות הראשית או בפני ועדת הכשרות שע"י מועצת הרבנות הראשית. בכדי שהמועצה תוכל לדון בנושא עליה לקבל את מכלול החומר הרלוונטי, לרבות החלטה מנומקת של הממונה, בקשת הרישיון והחומרים עליהם ביסס הממונה את החלטתו. עד כה לא הביא הממונה בפני המועצה חומרים או נתונים כלשהם מתוך האמור לעיל".

"בהתאם לחוק מוקצים 30 ימים בהם יכולה מועצת הרבנות לבחון את הדברים על מנת להביע את עמדתה ההלכתית מבחינת דיני הכשרות, ביחס לרישיון שניתן. על מנת שהמועצה תוכל לעמוד בזמנים אלו, על הממונה להעביר את החומרים המפורטים לעיל ללא דיחוי. לאור זאת מועצת הרבנות הראשית אינה מאשרת בשלב זה את מתן הרישיון לארגון צהר", הבהירו.

מנכ"ל משרד הדתות יהודה אבידן תקף את מנכ"ל הרבנות וקבע שאסור לצהר לתת רישיונות כשרות לעסקים. הוא הוסיף כי "מבירור שערכתי עם הרב קלמן בר, הרב הראשי ונשיא מועצת הרבנות הראשית, נמסר לי כי לא מועצת הרבנות הראשית ולא נשיא המועצה נתבקשו לנושא או הביעו דעה בנושא. משכך הם פני הדברים, הרי שאין תוקף לתעודה האמורה שניתנה ל 'צהר- פיקוח מזון בע"מ' וכי לא ניתן לפעול על פיה".

"סדר הדברים למתן תעודה אמור להתחיל באישור של מועצת הרבנות הראשית לישראל וככל שהיא הסכימה, ניתן לכתוב ולהסתמך בתעודה על תקן הכשרות של הרבנות, מה שלא קרה במקרה דנן. בהתאם לזאת, להבנתי אין תוקף לרישיון האמור שהוצאתו נעשתה שלא כדין", הוסיף.