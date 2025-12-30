סוף טראגי: תאמר שנסחף בשיטפונות בנגב אותר ללא רוח חיים

יממה לאחר שנסחף בשיטפונות: כוחות ההצלה הודיעו הבוקר (שלישי) כי תאמר אלזארנה מחורה, שנסחף אתמול בנחל באר שבע אותר ללא רוח חיים.

מוקדם יותר היום, כוחות כבאות והצלה הודיעו כי הם חידשו את החיפושים הנרחבים אחר אלזארנה בנחל באר שבע, במרוץ נגד הזמן ותחת תנאי שטח מורכבים, בשיתוף כלל הגורמים הרלוונטיים.

כעת הכוחות הודיעו כי במהלך הסריקות בנחל באר שבע, בסמוך לשכונת נווה נוי, אותר אלזארנה.

עם אור ראשון, צוותים מתוגברים של כבאות והצלה לישראל שבו לזירת האירוע והחלו בסריקות לאורך גדות הנחל אחר הנעדר שנסחף בשיטפונות. על פי הודעת כבאות והצלה, המאמצים התמקדו הבוקר בשימוש באמצעים טכנולוגיים, לצד הפעלת יחידות חילוץ מיוחדות.

במקביל לגזרה המרכזית בנחל באר שבע, הורחב מעגל החיפושים, וצוותים נוספים ביצעו סריקות גם במורד הזרם, באזור נחל הבשור, כחלק ממה שמוגדר במערך הכבאות כ"מאמץ מערכתי כולל" לאיתור הנעדר.

כזכור, האירוע החל אתמול בשעות הערב, כאשר התקבל דיווח על אדם שנסחף בשיטפון שפקד את אזור הנגב בעקבות מערכת הגשמים הסוערת. כוחות רבים הוזנקו למקום ופעלו עד שעות הלילה המאוחרות, אז נאלצו להשהות את החיפושים בשל החשיכה והסכנה לצוותים.