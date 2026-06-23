מחאת החרדים נגד מעצרי המשתמטים צפויה להתקיים מחר (רביעי) ב-19 ערים ברחבי הארץ ולגרום לשיבושי ענק. כתבנו ארי קלמן מפרסם הערב שיחה בין מארגני המחאה. "אם יחסמו אותנו ולא יתנו לממש את חופש המחאה וחופש הביטוי במדינה הדמוקרטית שלהם, יש לנו תוכנית מגירה מוכנה - ולא נרתע ולא נפחד מלעשות דברים שמגזרים אחרים עשו, ואני לא מדבר על 30 פנסיונרים שחסמו את איילון".

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"יכלנו להוציא אלפי מכוניות לשדה התעופה בן גוריון ולחסום את המדינה לחלוטין. אין לנו אינטרס לפגוע באנשים, אין לנו ואינטרס להפריע או לחסום, ואני מאוד מקווה שציבור הנהגים יבין את המידה הנכונה, איך צריך לנסוע ומה צריך לעשות, כדי שהמחאה תורגש ותשפיע על הכבישים בישראל".

היום נחשפה סדרת המודעות הרשמיות שתלווה את שיירות הענק בדרכן לכלא 10 הצבאי. מחאת הענק של החרדים תצא לדרך מחר בשעה 16:00 מ-19 ערים ברחבי הארץ, מצפת בצפון ועד ערד בדרום, באישור המשטרה.

לפי המארגנים, השיירות ינועו בנתיבים המרכזיים במהירות אחידה ויצייתו לכללי הבטיחות והתנועה, תוך השמעת פרקי תהילים ושירי חיזוק ממערכות הגברה שיוצבו ברכבים. הקמפיין החדש שנחשף כולל מודעות שעוצבו ברוח הסלוגן "עד כאן! אין דרך בלי דרך התורה!".