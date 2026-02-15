"אני פצצה מתקתקת": עדויות מטלטלות בדיון על אלימות במשפחה

הוועדה לקידום מעמד האישה קיימה הבוקר (ראשון) דיון בתופעת המאבק באלימות בתוך המשפחה, בו נשמעו עדויות מטלטלות, בפרט ברקע הפוסט טראומה מהמלחמה. בנוסף, התברר בדיון כי רק 3.6% מהתקציבים מושקעים במניעה ראשונית של התופעה.

יו"ר הוועדה ח"כ מירב כהן מסרה כי נושא המניעה הראשונית הוא מפתח אמיתי להתמודדות עם התופעה. "השלכות המלחמה יצרו תופעות פוסט טראומה. עלינו להשקיע במניעה ראשונית. המדינה משקיעה את מירב ההשקעה בכיבוי שריפות במקום איתור מוקדם. זיהוי הסימנים יכול להציל חיים. לצערנו, זהו גם התחום שבו הפער בין ההבנה של החשיבות לבין ההשקעה בפועל הוא מהגדולים ביותר".

בהתייחסה לפרטי הדו"ח, אמרה ח"כ כהן כי "המשמעות ברורה: אנחנו ממשיכים להשקיע בעיקר בכיבוי שריפות ופחות במניעת ההצתה".

רס"ן אלון גרזון רז, מנהל קהילה בעמותת ל.א לאלימות, סיפר: "אני הפצצה המתקתקת אחרי כל הסבבים. אני חזרתי ממילואים ואף אחד לא שואל אותי מה איתי, אני לא מעניין אף אחד ורק רוצים שאחזור למקום העבודה ואהיה פרודוקטיבי. אני לא ישן בלילות וכמוני עוד רבים ולא שואלים איך אני קם לעבודה ועם מה אני מתמודד? אף אחד לא באמת מטפל בזה". לדברי רז, כדי שגברים ירגישו בנוח לפנות לסיוע צריך לשנות את השפה: "מה שאני בתור גבר מחפש זה לא להיות מתויג כאלים, הכותרת של הדיון היתה צריכה להיות 'הדיון לקידום הזוגיות המיטבה', הסמנטיקה קריטית".

נציגת משרד הרווחה, ענבל חן קארה, הודתה: "במניעה אנחנו פחות חזקים". עוד אמרה כי "דיון כזה מעולם לא היה. זה חובה שנעשה את זה ונעבוד ביחד. בשנתיים וחצי האחרונות אנחנו על זה ועדיין נשים נרצחות ויש אלימות קשה ואנחנו צריכים את העזרה שלכם כי אפשר לעשות. יש לנו הכשרה דיגיטלית שתעלה בקמפוס IL שתסביר מה זאת אלימות במשפחה, מי הנפגעים ומה השלכות הפגיעות ומה המענים. יהיה לנו קמפיין רב שנתי ולא רק סביב חודש המאבק באלימות במשפחה".

לדברי קארה, גברים יכולים לפנות למרכז אלון שמסייע לגברים לפני ההגעה לאלימות. "גברים שלא רוצים להגיע לרווחה. גברים שאומרים שיש להם קושי בחיים. הם יכולים להכניס את עצמם וולנטרית. הגיעו 200 גברים ו-120 קיבלו מענה. יש לנו תוכנית לאיתור וזיהוי ילדים שחווים אלימות. לילדים האלה צריך לתת מענה נכון. יש לנו תוכניות לעו"סים קהילתיים. אנחנו נעשה סקר עם הלמ"ס. אנחנו לא יכולים לחייב אנשים ונגיד בצבא היינו רוצים לסייע לחיילים במניעת אלימות במשפחה".

אלכסנדרה לוי, שנפגעה מאלימות במשפחה, שיתפה כיצד בנה נחטף ממנה על ידי בת זוגתה: "בגלל המערכת בני שכח אותי, הפסדתי את מילותיו וצעדיו הראשונים". עוד שיתפה כי "ניסיתי לעזוב את הקשר חמש פעמים לפני שילדתי את בני. כשרציתי לעזוב היא חטפה את בני בזמן חופשה בארץ. אני עדיין נלחמת על בני ולא ראיתי אותו במשך שנה וחצי עד לפני כחודשיים ומאז פגשתי אותו מספר פעמים במרכז קשר".

עוד שיתפה לוי: "אני ילדתי אותו ונמנעה ממני גישה אליו... נאבקתי להחזיר את בני ולא נותר לי כסף עד למצב שכמעט הגעתי להיות הומלסית. אני בחוב של עשרות אלפי דולרים כי אין לי אזרחות. בתי המשפט פעלו כנגדי. המערכת לא עזרה לי וההפך מכך, המערכת יצרה בעיה. בגלל שופט ישראלי בני שכח אותי, אני זרה לו ואני לא יכולה להגיד לו שאני ילדתי אותו עד שזה יהיה כתוב בתעודת הלידה, כי תעודת הלידה זויפה על ידי בת זוגי לשעבר. כל אדם פה צריך לדבר איתי ולסייע לי לפתור את זה. אסור שזה יקרה לאף אחד אחר".

יסמין רובין קופר מנהלת יוזמת "קווים אדומים" למניעת אלימות בזוגיות אמרה שחסרים המון משאבים לטיפול בבעיה, והוסיפה: "מניעה פחות מושכת את האוזן והדיון הזה חשוב כדי להסביר כמה מניעת אלימות חשובה. אנשים לא יודעים מה זה ללכת למשטרה או למרכזי טיפול. צעירים ונוער הם הקהל שלנו כי הטיפול בהם הוא קריטי בשלב מוקדם בחיים לפני זוגיות וחתונה. נכנסנו לנושא חזק בתנועות הנוער. חסרים תקציבים לוועדה".

מיושי רוזן, עובד סוציאלי בעיריית בני ברק, התייחס לנושא האלימות בחברה החרדית: "אני מטפל באלימות כבר מספר שנים. בציבור הכללי לא ממש יודעים מה זאת אלימות אז באוכלוסיה החרדי, עוד יותר לא יזהו. מגיל מאוד צעיר יש חינוך לכבוד לסמכות. הרבנים לא תמיד יודעים לזהות אז עוד יותר קשה לטפל. צריך להגיע לבתי ספר אבל זה קשה. התמקדנו בצמתים קריטיים כדוגמת הכשרות למדריכי חתנים לזהות מורכבויות ואנחנו באמצע ההכשרה והם לא יודעים מה זה קונפליקט זוגי שלא לדבר על אלימות במשפחה". "הרבנים במצוקה כי הם מקבלים מלא פניות ולא יודעים איך להתייחס לזה. אנחנו עושים הכשרות לרבנים והסיפור הגדול הוא שיח וצריך להשתמש באנשי השטח, אנשים כמוני שיכולים להיות סוכני שינוי וצריך לתקצב המון יוזמות. אם נזהה את המצוקות אז נעשה שינוי", הוסיף.