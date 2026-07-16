אנרכיה בבני ברק: פקחי מס הכנסה הותקפו - וחולצו ע"י המשטרה

כוחות של מס הכנסה שהגיעו הבוקר (חמישי) לפעילות ביקורת שגרתית בקריית ויז'ניץ בעיר, מצאו את עצמם בלב מהומה אלימה שהובילה למצור על רכבם, לנזק כבד ולחילוץ משטרתי מהיר מהשטח.

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האירוע החל כאשר מפקחי רשות המסים הגיעו לערוך סיור באזור העסקים המקומי. באותה שעה יצאו מאות תלמידי מוסדות החינוך החרדיים בשכונה מהלימודים שלפני הצהריים, ותוך דקות ספורות התפתחה התקהלות המונית ורועשת סביב הפקחים.

הרוחות במקום התלהטו במהירות. עשרות תלמידים הקיפו את כלי הרכב של אנשי מס הכנסה והחלו לתקוף אותו פיזית. במהלך המהומה נשלפו תבניות ביצים שהושלכו בעוצמה לעבר השמשות, ובהמשך אף נופצו שמשות הרכב של הפקחים המבוהלים. כוחות משטרה גדולים שהוזעקו למקום בבהילות נאלצו לפעול תחת לחץ כבד כדי להדוף את המתקהלים ולחלץ את אנשי רשות המסים ללא פגע.