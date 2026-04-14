עוד ועוד ביטולים: העיריות שמוותרות על חגיגות העצמאות הקרובות

ברקע המתיחות הביטחונית וההזדהות עם הצפון, רשויות רבות מבטלות את האירועים • הדבר מעורר תסכול בקרב אמנים ותושבים לצד תמיכה בהחלטה

שני ויצמן ■ כתבת גוש דן ומרכז
1 דקות קריאה
מטס יום העצמאות, ארכיוןיונתן זינדל, פלאש90

ביממה האחרונה הודיעו רשויות מקומיות רבות על ביטול אירועי יום העצמאות שתוכננו להתקיים ברחבי הארץ, על רקע המצב הביטחוני והמתיחות הגוברת. חלק מהעיריות הסבירו את ההחלטה כהבעת הזדהות עם יישובי הצפון, בעוד אחרות ציינו הערכות כי הלחימה מול איראן עשויה להתחדש כבר בימים הקרובים.

ההחלטות מעוררות ויכוח ציבורי: לצד תמיכה בצעד בתקופה רגישה, נשמעת גם ביקורת מצד תושבים שציפו לחגיגות לאחר תקופה ממושכת של מתיחות, וכן מצד אמנים שכבר נשכרו להופיע ונפגעים מהביטולים.

גורמים ברשויות המקומיות מדגישים כי מדובר בהחלטות לא פשוטות, שנועדו לאזן בין הרצון לציין את החג לבין האחריות לביטחון הציבור ולתחושת הסולידריות הלאומית.

