"למה אתם מסרבים למות?": העימות של פעיל הימין עם מוני מושונוב

פעיל הימין אלירן סימן טוב (40) העלה לרשתות החברתיות סרטון בו הוא נראה כשהוא מטריד את השחקן מוני מושונוב. בסרטון, שלווה בכתוביות "היהודים הולכים", סימן טוב ניגש למושונוב ושואל אותו שאלות מתריסות על גילו: "איך בגיל שלך לא הגעת לאחוזת ראשונים וכאלה?".

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בהמשך הוא אף שאל: "איך זה שרק בברנז'ה שלכם אתם חיים כל כך הרבה? אתם מסרבים למות?". סימן טוב המשיך בהטרדות והתייחס לעבודתו של מושונוב בתוכנית הסאטירה "היהודים באים" ואמר: "אתה מבין שהפילוג וההסתה שאתה עושה עם... עם "היהודים באים", אתה מבין עד כמה זה מצער אנשים?".

במהלך הסרטון נראה מושונוב כשהוא מנסה להתעלם ולהתרחק מסימן טוב תוך שהוא מבקש ממנו להניח לו, אך זה כאמור המשיך להטריד אותו.

שמו של אלירן סימן טוב, הידוע גם בתור "אלירן פס סגול" היה מעורב בתקריות הטרדה אחרות, בהן של השחקן יוסי מרשק ומשפחות שכולות שמחו מול הכנסת. בתחילת השנה סימן טוב נעצר לאחר שירק על ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט.