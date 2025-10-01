בערב כיפור: אישה בת 75 נהרגה מפגיעת אוטובוס באילת

אישה בת 75 נהרגה מפגיעת אוטובוס הבוקר (רביעי) בשדרות התמרים באילת. במד״א דווח כי חובשים ופראמדיקים שהגיעו לזירה מצאו אותה ללא סימני חיים, עם חבלה רב מערכתית ונאלצו לקבוע את מותה במקום.

פראמדיק מד"א אלון הרלינגר וחובש רפואת חירום במד"א שאול רוזנפלד, סיפרו: "מדובר בתאונת דרכים מזעזעת, הולכת הרגל שכבה במרחק מהאוטובוס כשהיא מחוסרת הכרה ללא דופק וללא נשימה, עם חבלה רב מערכתית. ביצענו בדיקות רפואיות אבל הפציעה שלה הייתה קשה מאוד ולצערנו נאלצנו לקבוע את מותה במקום".

משטרת מרחב אילת החלה בחקירת נסיבות תאונת הדרכים הקטלנית ואספו ממצאים וראיות. מטעם המשטרה נמסר: ״ציבור הנהגים מתבקש לבחור בדרך חלופית, להמנע מהגעה למקום ולאפשר לכוחות המשטרה לבצע פעולותיהם במקום״.