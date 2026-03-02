ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע היום (שני) לסיור בזירת האסון בבית שמש, בו נרצחו תשעה אזרחים לאחר שמקלט ציבורי בעיר ספג פגיעה ישירה של טיל איראני. במסגרת הביקור סיפק ראש הממשלה הצהרה לתקשורת, בה התייחס למטרות מבצע "שאגת הארי", בהן להפלת המשטר באיראן.

"אנחנו יצאנו למערכה הזאת כדי להרחיק מעלינו את הניסיון לחדש איומים קיומיים, ואנחנו גם יצאנו כדי ליצור את התנאים לעם האיראני האמיץ לפרוק מעליו את עול העריצות. היום שבו הם יוכלו לעשות זאת קרב, וכשהוא יגיע ישראל וארה"ב יהיו שם עם העם האיראני", אמר נתניהו על האפשרות להפלת המשטר באיראן.

כמו כן התייחס נתניהו למתקפות האיראניות על מדינות ערב וקפריסין: "הם ירו אתמול על חלק גדול ממדינות האזור, ואמרתי גם: 'הם ירו גם על אירופה'. ובכן, הם ירו גם על אירופה. ואם למשטר האימים הזה יהיה נשק גרעיני, הם יאיימו על האנושות כולה".

i24NEWS

כזכור, אתמול נפרץ השידור בטלוויזיה האיראנית, בה נראו נתניהו ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. הפריצה לשידור הראתה מסר מנתניהו מהצהרתו מלפני יומיים, בו אמר: "בימים הקרובים נכה באלפי מטרות של משטר הטרור. ניצור את התנאים לעם האיראני האמיץ לשחרר את עצמו מכבלי הטרור. אני פונה אליכם אזרחי איראן - אל תחמיצו את ההזדמנות".