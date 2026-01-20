איש מבוגר הוטח לכביש, נער נדרס ונפצע: תיעוד קשה מהמחאות בירושלים

הפרות סדר אלימות היום (שלישי) במסגרת המחאות נגד נתיחת גופות הפעוטות שמתו במעון בירושלים. תיעוד מזעזע מראה את אחד המוחים מטיח איש מבוגר לקרקע. במקביל, מפגינים חוסמים צירים באמצעות סלעים - חשוד אחד נעצר והמשטרה הכריזה על מחאה לא חוקית. נער כבן 18 נדרס בזמן שחסם ציר ברחוב גולדה מאיר בירושלים ונפצע בינוני. הנהג נעצר לחקירה.

דוברות המשטרה

27א'

חובש רפואת חירום במד"א אלי ריימונד, סיפר: "במקום הייתה המולה רבה. צעיר כבן 18 היה בהכרה עם חבלות בגפיים. סיפרו לנו שהוא נפגע מרכב. התחלנו בביצוע טיפול רפואי תוך כדי שהעלנו אותו לאמבולנס מד"א ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו מוגדר בינוני".

כוחות המשטרה ממשיכים לפעול נגד הפרות סדר אלימות ברחוב בר אילן בירושלים, בעוד המוחים נוקטים באלימות קשה גם נגד אזרחים. האדם המבוגר הוטח תחת גלגלי הרכבים לאחר שניסה לפנות בעצמו סלע שהשליכו על הציר. גם תוואי הרכבת הקלה בירושלים בכביש בר לב נחסם לתנועה.

27א'

בנוסף, אותר חשוד בשעה שהוא מדרדר סלעים לכביש ומטרה לבצע חסימה, והוא נעצר מיד לאחר מכן ע"י השוטרים. "מפרי הסדר חוצים כל קו אדום, פוגעים באופן מכוון באזרחים ושוטרים, ובכוונת המשטרה להמשיך לפעול בנחישות וביד קשה להשבת הסדר הציבורי והבאת החשודים למעצר ולדין", נמסר.

כביש 4 נחסם לתנועה על ידי המפגינים סמוך לבני ברק - גם שם המשטרה הכריז על הפגנה בלתי חוקית. הכביש נחסם לתנועה ממחלף אלוף שדה עד מחלף אם המושבות לשני הכיוונים, ומאם המושבות לכיוון דרום - התנועה מופנית לפתח תקווה. שוטרים נמצאים במקום ומכווינים את התנועה לדרכים חלופיות תוך חילוץ כלי רכב. כביש 443 למערב נחסם באזור צומת שילת, עומס מצומת מכבים-רעות. חסימה נוספת של ציר מרכזי ליד בית שמש, בכביש 38 לכיוון נס הרים. מפגינים הגיעו גם לאזור בית המשפט העליון והחלו לחסום צירים. המשטרה מתגברת כוחות.