כביש 4 נחסם לתנועה ע"י מפגינים חרדים במחאה על מעצר עריק

כביש 4 נחסם לתנועה היום (חמישי) במהלך הפגנת חרדים קיצוניים נגד חוק הגיוס ומעצר העריק בנתב"ג בדרכו לאומן. המשטרה הכריזה על ההפגנה בלתי חוקית, והודיעה כי היא כורזת למפגינים להתפנות - טרם יחלו הכוחות בפיזורה.

ההפגנות מתרחשות כאמור ברקע ישיר לאירועי אמש, לאחר שתלמיד ישיבת "חוט של חסד" נעצר בנמל התעופה בן גוריון בדרכו לאומן. הוא הועבר לכלא הצבאי. עשרות אלפי חרדים צפויים להמריא לאוקראינה. בחודש שעבר ערך נתניהו דיון בנושא, במהלכו יושב ראש ש"ס אריה דרעי, הציף את הסוגייה לפיה אלפים מהם - עריקים משירות צבאי - עשויים להיעצר בשל כך בשדה, כך פרסם כתבנו לענייני חרדים ארי קלמן ב"מהדורה המרכזית" עם מיכל רבינוביץ'.

עוד טרם מעצר העריק, התקיימה בשבוע שעבר עצרת מחאה חרדית מול כלא 10, בעקבות מעצר שני תלמידי ישיבה החייבים בגיוס. את העצרת ארגנו חברי ועד הפעולה שנוסד בכינוס הרבנים במעלה החמישה, ועומדים בראשם נציגי החסידויות הגדולות - גור, ויז'ניץ, בויאן, סלונים וצאנז.