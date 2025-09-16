המסע לאומן: צפי לעשרות עצורים חרדים בימים הקרובים

מומלצים -

כשישה עריקים חרדים עוכבו הלילה (בין שני לשלישי) בנמל התעופה בן גוריון בדרכם לאומן שבאוקראינה. יצוין כי אמש עוכבו כ-30 עריקים חרדים בדרכם לאומן, וכעת הצפי הוא לעשרות עצורים במהלך הימים הקרובים, בשל הגברת כמות הטיסות היוצאות לתפילות ראש השנה במדינה המזרח אירופית.

בתוך כך, הארגונים החרדים מדווחים על שני נסיונות מעצרי עריקים חרדים הלילה. על פי הדיווח, המשטרה הצבאית פשטה על ביתו של תלמיד ישיבת "מעלות מאיר" שבקריית אתא שלא התייצב ללשכת הגיוס, הוא סרב לפתוח את הדלת - הכוחות עזבו את המקום. באירוע נוסף שהתקיים בעיר, הגיעו אנשי הצבא למעצר עריק, אך בשל מחאות שפרצו במקום - הם נסוגו.

אמש פורסם לראשונה במהדורה המרכזית כי יו"ר יהדות התורה, חבר הכנסת גולדקנופף, פנה לראש הממשלה נתניהו ודרש ממנו לפעול לשחרור העריקים החרדים שנעצרו בדרכם לאומן. "צריך להעניק להם את האפשרות להתפלל כראוי בימי ראש השנה", נכתב. בהודעה שנשלחה ללשכת ראש הממשלה אמר גולדקנופף כי הוא "כואב עד עמקי נפשי" בשל הימצאותם במאסר - וביקש לפעול לשחרורם המיידי.