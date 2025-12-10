החרדים באיום: בשל הקיצוצים בישיבות - נחרים את הקואליציה

בעקבות הקיצוצים בתקציב הישיבות שנחשפו ב-i24NEWS, חברי סיעת יהדות התורה פנו היום (רביעי) בדרישה להיפגש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. "אנחנו רואים בו כאחראי לפתור את הסוגיה", אמרו, והודיעו ליו"ר הקואליציה אופיר כץ כי לא יתמכו באף יוזמה בוועדת הכספים ובמליאה עד לפתרון.

כזכור, אמש מנהלי מוסדות החינוך החרדיים טענו כי נעשה עוד קיצוץ נוסף בתקציבי הישיבות בהם לא מחוייבים בגיוס. לפי הפרטים, לתלמידי הישיבות ערך הנקודה ירד מ-400 שקלים בחודש שעבר ל-320 החודש ולאברכים מ-720 שקלים ל-567 החודש - בזמן שבהסכם הקואליציוני סוכם על ערך של 1,169 שקלים לאברך.

באיגוד מנהלי הישיבות טענו כי הקיצוץ מגיע בעקבות "צרות של משרד המשפטים", שלטענתם תוקע תקציבים לישיבות בשל הוראות בג"ץ.

בתוך כך, טען אריה דרעי כי הנושא נפתר בזכות פעילותו: "הושבו התקציבים שקוצצו מעולם הישיבות וערך הנקודה יעמוד שוב על כ-400 כפי שהיה מתחילת שנה, ש"ס תמשיך להיאבק בתקציב 2026 על תקציב הישיבות, להעלות את ערך הנקודה לדרגה הגבוהה ביותר שהייתה".