"ארבו לו ודקרו למוות": משפחתו של ימנו זלקה ז"ל מדברת לראשונה

בני משפחתו של בנימין ימנו זלקה ז"ל, שנרצח בערב יום העצמאות בפתח תקווה, דורשים היום (שני) מיצוי דין מחמיר לא רק עם הנערים החשודים במעשה, אלא גם עם הוריהם. ימנו זלקה, בן 21 במותו, נדקר לאחר שביקש מחבורת נערים להפסיק להתיז ספריי שלג על לקוחות בפיצרייה בה עבד.

"אחי רק יצא לעבוד ולא חזר הביתה, זה מטורף ולא נתפס", ספד לו אחיו הגדול גירסו בבית המשפחה. לדבריו, התקיפה לא הייתה מקרית: "העבריינים האלה ידעו לארוב לו בפינה הנכונה, להתנפל עליו ובסוף לדקור את הדקירה הנכונה ולהשאיר אותו שם לדמם למוות".

אחותו של ימנו, ירוס, הוסיפה כי המשפחה נחשפה לסרטונים הלא מצונזרים של האירוע המופצים ברשתות: "לא הצלחנו לשמור עליו, אז לפחות על האחים הקטנים נצליח לשמור. הוא הפך להיות הילד של כולם".

במשטרה מצטברת תמונה של אירוע אלימות מתוכנן מצד קטינים שחלקם התנהלו כעבריינים מנוסים. החשוד המרכזי, נער בן 15, נעצר בסוף השבוע לאחר שבלשי יחידה ללוחמה בפשיעה (יל"פ) שרון פרצו לדירת מסתור במרכז הארץ. החשוד ניסה להימלט מהחלון אך נעצר בתום מרדף רגלי. מעצרו הוארך עד ליום חמישי.

בנוסף, המשטרה עצרה קטינים נוספים החשודים במעורבות ברצח, חלקם אותרו לאחר שנמלטו לשטחי יהודה ושומרון בניסיון לחמוק מהרשויות. על פי החשד, חלק מהמעורבים היו תחת השפעת אלכוהול בזמן התקיפה בערב החג. במשטרה מדגישים כי בידיהם ממצאים פורנזיים ותיעוד ממצלמות האבטחה המפליל את המעורבים, למרות ניסיונותיהם לתאם גרסאות.

בעקבות הרצח המזעזע, הודיעה ההתאחדות לכדורגל כי תקיים דקת דומייה בכל משחקי מחלקות הנוער בסוף השבוע הקרוב. יושב ראש ההתאחדות, שינו זוארץ, מסר: "זהו תמרור אזהרה כואב שמחייב את כולנו לפעול בנחישות. הכדורגל הישראלי לא יעמוד מנגד מול האלימות הגואה".