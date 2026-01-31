סיכום חדשות השבת: לפחות 5 הרוגים בפיצוצים מסתוריים באיראן. מקורות ישראליים מסרו לרויטרס כי ישראל אינה מעורבת. לפחות 19 הרוגים בתקיפות בעזה היום, צה"ל הודיע כי תקף מטרות טרור "בתגובה להפרת ההסכם". טראמפ: רק איראן יודעת מה הדד-ליין שהצבתי לה, היא רוצה לעשות עסקה.

לפחות חמישה הרוגים בפיצוצים בערים באיראן, בישראל הכחישו מעורבות

כלי תקשורת באיראן דיווחו על מספר פיצוצים שאירעו באזורים שונים במדינה. לפחות חמישה נהרגו, בהם ילדה בת 4. שני מקורות ישראליים מסרו לסוכנות הידיעות רויטרס כי ישראל אינה מעורבת. במדינה טוענים כי מקור הפיצוצים הוא בלוני גז.

לפחות 19 הרוגים בתקיפות ברצועה, צה"ל: הותקפו מטרות טרור בתגובה להפרת ההסכם

צה"ל ושב"כ תקפו מפקדים ותשתיות של ארגוני הטרור חמאס והג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני ברצועת עזה, בתגובה להפרת הסכם הפסקת האש אמש ברפיח. בערוץ הסעודי "אל-חדת" דווח על 19 הרוגים בתקיפות.

טראמפ: "איראן יודעת שיש לה דד ליין - היא רוצה לעשות עסקה"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס אמש למתיחות עם איראן ואמר בהצהרה כי "רק היא יודעת שיש לה דד-ליין לעסקה, העברתי להם מסר על כך". עוד ציין כי היא רוצה לעשות עסקה. הנשיא איים כי צי ספינות המלחמה שעושה דרכו לאזור - גדול יותר משהיה בוונצואלה.

ברקע המתיחות: מודי'ס מעלה את תחזית דירוג האשראי של ישראל משלילית ליציבה

חברת דירוג האשראי "מוד'יס" העלתה את תחזית דירוג האשראי של ישראל מ"שלילית" ל"יציבה", דירוג האשראי עצמו לא השתנה ועודנו נותר ברמת BAA1. המשמעות של העלאת תחזית הדירוג היא שבחברה כבר לא צופים שהדירוג של ישראל ימשיך לרדת - זאת למרות המתיחות במזרח התיכון.

קתרין או'הרה, כוכבת "שכחו אותי בבית", מתה בגיל 71

השחקנית האמריקנית קתרין או'הרה, כוכבת "שכחו אותי בבית" ו"שיט'ס קריק", הלכה אמש לעולמה בגיל 71. המנהל שלה מסר כי או'הרה מתה בביתה שבלוס אנג'לס בתום מחלה קצרה.

