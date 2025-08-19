בעקבות המעצרים: ההנהגה החרדית קוראת ל"יום עצירה"

מומלצים -

לאחר "יום העצירה" ביום ראשון שאורגן על ידי מטה משפחות החטופים, שהצליח להוציא מאות אלפי ישראלים להפגין, הנהגת הציבור החרדית קוראת הבוקר (שלישי) ליום הפגנות. הסיבה למחאה: מעצרם של תלמידי ישיבות בעקבות אי-התגייסותם לשירות בצה"ל.

עיתון "המודיע", השייך למפלגת אגודת ישראל החרדית-חסידית, הכריז בגיליון הבוקר: "כל קהילות הקודש יתאחדו ביום חמישי ליום תפילה, תענית, וביטול מלאכה לביטול גזירת הגיוס בכפייה ורדיפת הדת". בעיתון מעודדים את הקוראים להתאסף ביום הזה לתפילות רבים המוניות, כל קהילה במרכזה.

"עם ישראל מתמודד היום עם גזירות קשות המרחפות על ציבור שומרי התורה ולומדיה, המאיימות ומכניסות בסכנה את עתיד האומה הישראלית השומרת אמונים לתורה ולחוקיה", נכתב בהסבר לצורך הדחוף לשבות.

בעיתון לא מתעלמים מהתקופה, ומקשרים את הצורך ביום הפגנות גם למלחמה שנכנסת ליומה ה-683. "מדינת ישראל שמצאה עצמה עלובה ואומללה בטבח שעוללו המרצחים מהחמאס ביום שמחת תורה; המדינה הנמצאת במלחמה זה שנתיים בעוד כחמישים חטופים ועשרים מהם עדיין בחיים; מדינה השרויה במלחמה בשבע חזיתות ויותר - מצאה לה את הזמן לרדוף עד חורמה את לומדי התורה - ולהשליכם אל הכלא".

"במקום לאסוף זכויות להצלת עם ישראל, כי זה הדבר היחיד המציל, עושה המדינה את ההפך הגמור", מאשימים הכותבים. "הדבר הזה מכניס לסכנה גדולה את העם היושב בציון ואת יהודי העולם.

גם בפשקווילים של חסידות סאטמר האמריקאית, הנתלים על קירות הרחובות החרדים, קוראים לצעירי החסידות שלא להתגייס. "לא צבא ולא משטרה!! לא שירות אזרחי ולא שירות לאומי!!". הכותבים קוראים לציבור להצטרף להפגנה היום בשעה 5:30 מול כלא 10 הצבאי שבבית ליד. במרכז העצרת של סאטמר יישא דברים האדמו"ר מסאטמר, בשידור ישיר מברוקלין.

הפלג הירושלמי, הנחשב לקיצוני, הודיע אתמול גם הוא על "יום זעם" בעקבות מעצרי העריקים החרדים. בהודעתם הרשמית נכתב: "בהוראת הרבנים, ביום שלישי הקרוב יצאו בני התורה מכל רחבי הארץ על יד כלא 10 בבית ליד במחאת זעם שתרעיש עולם ומלאו".

בתוך כך, במהלך הלילה הודיעו ארגוני החרדים על מעצר של תלמיד ישיבה עריק בביתו באור יהודה. לפי הנטען, המשטרה הצבאית עצרה את דניאל יוספוב, תלמיד ישיבת "נזר ישראל" שבקריית ספר, והעבירה אותו אל למאסר בבסיס הקליטה והמיון של "מיטב" בתל השומר. לדברי עורך הדין שלמה חדד המייצג אותו, הבחור הגיש דיחויים כדין, ונכנס לסטטוס משתמט רק לאחרונה.

כפי שנחשף השבוע ב-i24NEWS: בצה"ל הודיעו על פתיחת במבצע "מתחילים מחדש" לגיוס משתמטים ועריקים, מבלי שיידרשו לשאת קודם בעונש מאסר על היעדרותם. המבצע יאפשר למי שנעדרו משירות, וטרם החלו הכשרה צבאית, להגיע לגיוס באופן מיידי תוך התייחסות באופן מקל להיעדרותם מהשירות על ידי הגורמים הרלוונטיים בצה"ל. תאריכי הגיוס הצפויים הם 2 עד 3 בספטמבר.

בעקבות המהלך של צה"ל התעורר חשש בקרב הנהגת הציבור, כי זה יביא לגיוס של חרדים שמעדיפים שלא להסתבך עם הצבא. "יתד נאמן", ביטאון מפלגת "דגל התורה" פרסם אתמול הוראה ברורה שלא להתייצב למה שמוגדר כ"ניסיון פיתוי זול ושקוף".

על רקע כישלון מבצעי האכיפה האלימים וההתנגדות הנחושה של עולם התורה", נכתב בביטאון המפלגה, "צה"ל יוצא ב'מבצע מיוחד' המהווה ניסיון נואש נוסף לפרוץ את חומת הברזל של היהודות החרדית". בידיעה צוטטו ראשי ישיבות ואישי ציבור שמבהירים כי "מדובר בניסיון פיתוי זול ושקוף, הנועד לנסות ולמשוך בודדים משולי המחנה בתקווה ליצור סדק בחומה איתנה".