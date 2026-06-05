פותחים את השבת עם נוה דרומי ו"קבינט שישי": הערב (שישי) התארחו באולפן הפרשן הצבאי של i24NEWS, "ידיעות אחרונות" ו-ynet יוסי יהושוע, ראש דסק הפלילים לי עייש, תא"ל במיל' רונן כהן, עורך הדין דוד פורר, מפקד גל"צ לשעבר והפרשן המדיני של ישראל היום דני זקן ומרקו מורנו, לשעבר מפקד ביחידה 504.

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סקר i24NEWS: 51% דורשים מהיועצת המשפטית לממשלה להתפטר

עלפי נתוני סקר i24NEWS וחברת דיירקט פולס, רוב מוחלט של 51 אחוזים מהמשיבים קובעים כי היועצת המשפטית לממשלה צריכה להתפטר מתפקידה. מנגד, 41 אחוזים מהציבור סבורים כי היא אינה צריכה לסיים את תפקידה ו-8 אחוזים השיבו כי אינם יודעים. 81 אחוזים מהמדגם הצהירו כי התנהלותה של היועצת המשפטית לממשלה מול השרים לא שינתה את עמדתם המקורית בנוגע לצורך ברפורמה במערכת המשפט. מקרב המשיבים שכן שינו את דעתם, 10 אחוזים עברו לתמוך ברפורמה, 5 אחוזים הפכו למתנגדיה, וארבעת האחוזים הנותרים ציינו כי אין להם עמדה בנושא.

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"הפרקליטות זה ארגון פשע": אחרי שנים של שתיקה - אפי נוה פותח הכל

כבר שנים שאפי נוה מתפוצץ מבפנים. אבל הוא בחר בשנים האחרונות בעיקר לשתוק. הפרשיות רדפו אותו, הטלפונים שלו נפרצו, חקירות נפתחו ונסגרו, הקלטות נחשפו והוא שתק. אבל לא עוד.

יו"ר לשכת עורכי הדין לשעבר, האיש שראה הכל מבפנים על מערכת המשפט, מחליט עכשיו לפתוח הכל. "הפרקליטות זה ארגון פשע", הוא אמר בריאיון בלעדי - מה חשב מנדלבליט באמת על תיקי נתניהו, מי סחט אותו ואיזה הקלטות הוא מחזיק שטרם נחשפו. תיבת הפנדורה של מערכת המשפט נפתחת.

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בלי סודות: חני נחמיאס מדברת על ההתפכחות מאז 7 באוקטובר

חמישה עשורים שחני נחמיאס נמצאת על המסך ועל הבמות. דורות על דורות גדלו עליה. אבל שום דבר לא הכין אותה למה שהיא עוברת בחודשים האחרונים, מאז שהעיזה להביע דעות פוליטיות מחוץ למקהלה של עולם התרבות. כשהעיזה להופיע בערוץ 14 נפתחו עליה ארובות השמיים של קפלן. בריאיון לדרור רפאל היא מספרת על מה שעובר עליה, ההתפכחות מאשליות השלום והמופע עם בן זוגה יהודה אליאס - אהבה כמו שמעולם לא היתה לה.

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"לביביסטים אין שום קשר למציאות, הם מרעה": מפגש קצוות עם אור סיונוב

את אור סיונוב אתם מכירים קודם כל כדיירת האח הגדול, כבר אז היא היתה ידועה בפה הגדול שלה. זה הולך איתה גם לחיים היום, היא פעילה חברתית, אשת שמאל מובהק, קפלניסטית מלא מלא ויורה ברשתות בלי מעצורים.

היא מתעבת את הימין ובעיקר את הביביזם. השבוע היא מגיעה למפגש קצוות ושוב תקפה כל מה שמריח ימין - הביביסטים הם מרעה, צייתנים, מנותקים, נתניהו שונא אותה, הוא לא שונה מפוטין ועוד שלל סיסמאות. מאיפה מגיעה השנאה?

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ממינוי גופמן - ועד לתקיפת ביתו של סולברג: כך הפכה היועמ"שית את ישראל לאנרכיה | החזית הדרומית

ממינוי גופמן, דרך ההצבעה למבקר המדינה ועד לתקיפת ביתו של השופט סולברג: המערכת המשפטית של בהרב-מיארה זורעת את זרעי הכאוס הציבורי. כשמכשירים מדורות באיילון ומתעמרים בקצינים ראויים, אל תופתעו שהאנרכיה מגיעה עד לפתחו של בג"ץ

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