התגובות לחשיפת i24NEWS: "דורשים מבן גביר לחזור בו מהמינוי"

חשיפת i24NEWS: האגודה למען הלהט"ב והבית הפתוח בירושלים לגאווה וסובלנות קראו היום (חמישי) לשר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, לחזור בו מהמינוי המתוכנן של האדם שקרא "לדקור את משתתפי המצעד" במצעד הגאווה בי-ם, לתפקיד ראש מינהלת גיוס חרדים במשטרה.

בהודעה משותפת לשתי האגודות, נכתב: "קיבלנו בזעם את הפרסום של כתב המשטרה משה שטיינמץ, על כוונת השר לביטחון לאומי למנות לתפקיד בכיר במשטרה, אדם שהביע תמיכה ועידוד למסע הרצח הנפשע של ישי שליסל במצעד הגאווה בירושלים בשנת 2015". עוד נכתב כי "העובדה שמועמד כזה נחשב 'מתאים' בעיני המשטרה, עשור בלבד לאחר הרצח, היא סטירת לחי שמסרבת להכיר בעומק הפציעה שעדיין כאן".

הם ציינו כי "לאחר מצעד הגאווה האחרון בירושלים, שבמלהכו נעצרו צועדים להט"ב, ולאחר הניסיון לצמצם את חופש הביטוי במצעדים, מינוי כזה הוא לא רק חוסר אחריות אלא הוספת חטא על פשע". האגודה והבית הפתוח קראו לבן גביר לחזור בו מיד מהמינוי "ולהתנער מהעברת המסר המסוכן וההרסני הזה, ולהבין כי מי שתומך ברצח, אלימות, גזענות ולהט"בופוביה מקומו אינו במשטרה, או בשירות הציבורי בכלל".

כאמור, אמש חשפנו כי במשרד לביטחון לאומי ובמשטרה מקדמים לתפקיד ראש מינהלת גיוס חרדים במשטרה, אדם בעל רישום פלילי רב, שאף צעק במצעד הגאווה בו נדקרה למוות הנערה שירה בנקי כי "יש לדקור את משתתפי המצעד". לפי מסמך משטרתי, המועמד הוא בעל עבר פלילי עם עבירות תקיפה, היזנק לרכוש, סדר ציבורי ועבירות ממניע גזעני".