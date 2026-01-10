אחרי שספג פגיעה ישירה: המלון במטולה שפותח את שעריו מחדש

"מלון המטיילים" במטולה הוא אחד המבנים ביישוב הצפוני אשר ספגו פגיעה ישירה של טילי חיזבאללה • היום, אחרי שיפוץ של יסודי, המלון פותח שוב את שעריו • כתבנו יונתן רוה פגש את תושבי מטולה שמחכים לתיירים

יונתן רוה ■ כתב i24NEWS 1 דקות קריאה 1 דקות קריאה