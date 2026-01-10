אחרי שספג פגיעה ישירה: המלון במטולה שפותח את שעריו מחדש
"מלון המטיילים" במטולה הוא אחד המבנים ביישוב הצפוני אשר ספגו פגיעה ישירה של טילי חיזבאללה • היום, אחרי שיפוץ של יסודי, המלון פותח שוב את שעריו • כתבנו יונתן רוה פגש את תושבי מטולה שמחכים לתיירים
1 דקות קריאה
במשך יותר משנה ספגו מבנים רבים במטוהלה פגיעות מצד ארגון הטרור חיזבאללה, והיישוב היה סגור לחלוטין לכניסה. "מלון המטיילים" המפורסם ביישוב הוא אחד המבנים שספג פגיעה ישירה, מה שהותיר אותו סגור במשך שנתיים.
עכשיו, אחרי שיפוץ מקיף בסכום שעומד על כ-3 מיליון שקלים, המלון נפתח מחדש לקהל הרחב, והיישוב הצפוני מוכן לקבל תיירים.
