"הלב שבור": הורי החלל איתי חן ז"ל חשפו את החולצה איתה נחטף

הורי החלל סמ"ר איתי חן ז"ל, שהושב מרצועת עזה, חשפו היום (רביעי) את החולצה אותה לבש ביום של החטוף החלל סמ"ר איתי חן ז"ל חשפו לראשונה את החולצה איתה נחטף ב-7 באוקטובר. הם נשאו הצהרה לתקשורת, בה הודיעו כי ימשיכו במאבק עד השבתם ארצה של כל החטופים המוחזקים ברצועת עזה.

אביו, רובי, הביע תקווה לשובם ארצה של כל החטופים מרצועת עזה: "לא נלחמנו רק על איתי, אלא על כך שלא משאירים אף אחד מאחור. לפיכך, אנחנו לא נחדול ולא נעצור את המאבק. לאורך כל הדרך שאלתי רק שאלה אחת - מתי יגיע החטוף האחרון. על כן, אנחנו משפחת חן, נמשיך במאבק עד החטוף האחרון".

חגית, אימו הוסיפה: "הלב שלי שבור, אין שמחה בלקבל את הילד שלך למנוחת עולמים, אבל יש הקלה ומנוחה לנשמה. כל משפחות החטופים החללים זכאיות למינימום הזה ממדינת ישראל, קבר לאהוביהם. נחזיר את כולם הביתה ונתחיל בתקומה שלנו ושל כל עם ישראל. לא ננוח, לא נשכח ולא נפסיק להיאבק".

סמ"ר איתי חן ז"ל נהרג ב-7 באוקטובר בקרב על מוצב נחל עוז. גופתו נחטפה מתוך הטנק בו נלחם לרצועת עזה ביחד עם חבריו לצוות - סרן דניאל פרץ ז"ל, שגופתו הושבה ארצה, ומתן אנגרסט - שחזר מהשבי בחודש שעבר.