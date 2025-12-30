דוח חריף מזהיר: דחיות בפרויקט המטרו יעלו עשרות מיליארדים

מבקר המדינה מזהיר בדוח חדש שמתפרסם היום (שלישי): ישנם ליקויים חמורים בפרויקט המטרו, דחיות עלולות לעלות עשרות מיליארדי שקלים.

דוח חמור של מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, מטיל ביקורת חריפה על אופן קידום פרויקט המטרו הלאומי ומזהיר מפני נזקים כלכליים כבדים לקופת המדינה. לפי הדוח, הדחיות שכבר נרשמו בהשלמת הפרויקט, לצד חסמים מהותיים שעדיין לא טופלו ועלולים לעכב גם את לוח הזמנים הנוכחי, עשויים לגרור עלות מצטברת של עשרות מיליארדי שקלים.

המבקר מצביע על שורה של ליקויים מערכתיים בניהול פרויקט התשתיות הגדול, המורכב והיקר ביותר בתולדות מדינת ישראל - שעלות ההקמה שלו מוערכת בכ-177 מיליארד שקלים. אחד הממצאים המרכזיים נוגע לתפקודה של רשות המטרו, הגוף האחראי על ניהול והובלת הפרויקט: לפי הדוח, ברשות מועסקים כיום חמישה עובדים בלבד, והיא מתנהלת ללא מנהל רשות קבוע, זאת למרות היקפו החריג של המיזם והמשמעויות הכלכליות, התחבורתיות והמשקיות הנלוות אליו.

בדוח נמתחת ביקורת גם על משרד התחבורה ועל חברת נת"ע, שלפי המבקר לא נערכו כראוי לביצוע הפרויקט. בין היתר, מצוין מחסור חמור הצפוי בכוח אדם מקצועי - הן במהנדסים והן בעובדים זרים. על פי הערכת המבקר, לשם הקמת המטרו תידרש קליטה של כ-16 אלף מומחים ועובדים זרים, אך נכון לעת הזו לא הוצגה תכנית סדורה שתבטיח את זמינות כוח האדם הנדרש בקצב המתאים ללוחות הזמנים.

סוגיה נוספת שעולה בדוח נוגעת להשפעת עבודות המטרו על שגרת החיים בגוש דן, אזור צפוף ממילא. המבקר קובע כי אין היערכות מספקת להתמודדות עם העומסים החריגים שצפויות העבודות לייצר - ובראשן הצורך בשינוע יומיומי של אלפי משאיות סביב אתרי הבנייה. היעדר תכנון מוקדם בנושא זה עלול, לפי הדוח, לא רק לשבש באופן משמעותי את חיי התושבים והמשק באזור המרכז, אלא גם לגרום לעיכובים מהותיים בלוחות הזמנים של הפרויקט עצמו.

בשולי הדוח, אך לא פחות מדאיג, מתייחס אנגלמן לאתגר בדיקות הקרקע לקראת החפירות הנדרשות. מדובר, לפי המבקר, במורכבות הנדסית חסרת תקדים בישראל, כאשר בפועל הפרויקט מתקדם למרות רמת ודאות נמוכה בנוגע לעמידות הקרקע בתוואי המתוכנן ולהיתכנות חפירה מלאה בהתאם לתכנון. מצב זה, כך מצוין, עלול להציב חסמים בלתי צפויים ולהוביל לעיכובים משמעותיים נוספים בהמשך הדרך.

"מיזם המטרו הוא פרויקט לאומי ולכן הוא מחייב התייחסות מיוחדת של כלל משרדי הממשלה הנוגעים לעניין", קובע מבקר המדינה בדוח. לדבריו, הפרויקט מחייב תיאום הדוק, גיוס משאבים רחב וקשב ניהולי רציף מצד שורה ארוכה של גופים במשק. אנגלמן קורא לשרת התחבורה, לשר האוצר ולכלל הגורמים האחראים לפעול באופן מיידי לתיקון הליקויים, לחיזוק מנגנוני הניהול והפיקוח, ולייעול עבודת המטה על פרויקט המטרו – לטובת תושבי גוש דן וכלל אזרחי ישראל.

פרויקט המטרו, שנחשב למיזם התשתיות הגדול בתולדות המדינה, צפוי לכלול שלוש מסילות באורך כולל של כ-150 קילומטרים, לפעול בתחומן של 24 רשויות מקומיות ולכלול 109 תחנות. על פי הערכות, הוא צפוי להניב תועלת משקית של כ־34 מיליארד שקלים בשנה. מועד הפעלתו המתוכנן, נכון לעת הזו, הוא שנת 2040 - לכל הפחות.

תגובות

מחברת נת"ע נמסר: מברכים על דוח מבקר המדינה ורואים בו כלי חשוב לשיפור ולבקרה. מאז החלה כתיבתו (לפני כשנה וחצי), חלה התקדמות משמעותית בהערכות החברה להקמת המטרו, תוך שיתוף פעולה הדוק עם משרדי התחבורה והאוצר, רשויות ממשלתיות, רשויות מקומיות, וכלל הגורמים השותפים לפרויקט. לאחרונה יצאה נת"ע במכרזי ענק חסרי תקדים (65 מיליארד שקלים) לכריית המנהרות, מהלך שצפוי להביא לישראל את מיטב חברות התשתית בעולם, על ניסיונם ציודם ואנשיהם. פרויקט המטרו הוא פרויקט התשתיות הגדול והמורכב בישראל, ונת"ע פועלת לגיוס מיטב הטכנולוגיות המתקדמות על מנת להתמודד עם אתגריו הרבים, וזאת במטרה להקים רשת מטרו חדשנית בטוחה ואמינה. נת״ע מודעת לגודל האחריות המוטלת עליה, ופועלת בשקיפות ובמקצועיות , מתוך מחויבות להצלחת פרויקט המטרו, ולשיפור משמעותי של התחבורה הציבורית ואיכות החיים בישראל".

ממשרד התחבורה נמסר: "משרד התחבורה והבטיחות בדרכים רואה בדוח מבקר המדינה נדבך מקצועי משמעותי במערך הבקרה והפיקוח על פרויקטי תשתית לאומיים, ובפרט על מיזם המטרו, הנמצא בשלבי תכנון והיערכות מתקדמים. הדוח משקף תהליך ביקורתי חשוב, המלווה פרויקט רחב היקף ומורכב, המתקדם לאורך זמן ובשלבים מדורגים. מאז תחילת עבודת הביקורת חלו שינויים והתפתחויות מהותיות בקידום היערכות המדינה לפרויקט המטרו. במסגרת זו פועל משרד התחבורה, בשיתוף משרד האוצר, רשות המטרו, חברת נת"ע, משרדי ממשלה נוספים, רשויות מקומיות וגורמי מקצוע, לגיבוש והטמעה של תשתית תכנונית, רגולטורית וארגונית מותאמת להיקפו ולמורכבותו של הפרויקט".

"יצוין, כי לפני כשבועיים הונחה אבן פינה במתחם הדיפו-סגולה לתחילת העבודות של פרויקט המטרו במעמד ראש הממשלה, שרת התחבורה וראשי ערים שבתוואי המטרו, וכיום הפרויקט מקודם על ידי משרד התחבורה וחברת נת"ע במלוא המרץ. המשרד פועל מתוך הכרה באחריות הציבורית הנלווית לניהול פרויקט בהיקף לאומי, ומקדיש תשומת לב מתמשכת לחיזוק מנגנוני התיאום הבין-משרדי, הניהול והבקרה, וכן לפיתוח מענים מערכתיים לאתגרים הנדסיים, תפעוליים ותקציביים המתעוררים לאורך קידום המיזם. משרד התחבורה יבחן את ממצאי הדוח והמלצותיו לגופם, וימשיך לפעול לעדכון ושיפור תהליכי העבודה, בשקיפות ובשיתוף פעולה עם כלל הגורמים הרלוונטיים, במטרה לאפשר קידום מבוקר ואחראי של פרויקט המטרו ולבסס מערכת תחבורה ציבורית מתקדמת וברת-קיימא לטובת הציבור והמשק בישראל".