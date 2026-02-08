הח"כ לשעבר וחתן פרס ישראל אלי אלאלוף הלך לעולמו בגיל 80

חבר הכנסת לשעבר וחתן פרס ישראל למפעל חיים, אלי אלאלוף, הלך הבוקר (ראשון) לעולמו הבוקר בגיל 80.

יושב ראש מפלגת ש"ס, הרב אריה דרעי, כתב: "קיבלתי בצער רב את הבשורה על פטירתו של ח"כ לשעבר וחתן פרס ישראל אלי אלאלוף ז״ל. אלי היה איש של עשייה ולב גדול, שהקדיש את חייו למאבק בעוני ולדאגה לאוכלוסיות המוחלשות, והיה שותף אמיתי לערכיה החברתיים של תנועת ש"ס".

"על בסיס הדו"ח המקיף שחיבר לצמצום פערים בפריפריה, יזמנו בתנועת ש״ס את הקמת הרשות הלאומית למאבק בעוני, שאושרה לאחרונה בממשלה ובכנסת. משתתף בצער המשפחה ומוקיר תודה על מפעל חייו. יהי זכרו ברוך".

אלאלוף נולד בפאס שבמרוקו בשנת 1945. בשנים 1992-1995 היה שליח קרן היסוד בשווייץ. עם חזרתו לארץ מונה למנהל קרן רש"י ובשנת 1999 לקח חלק באיחוד הקרן עם הקרן המאוחדת ומונה למנכ"ל הקרן המשותפת - קרן סאקט"א-רש"י.

אלאלוף קיבל אזרחות כבוד בערים שונות בישראל ותוארי דוקטור לשם כבוד מאוניברסיטת בן-גוריון ומהטכניון. הוא כיהן כיושב ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בכנסת העשרים מטעם מפלגת כולנו וזכה בפרס ישראל על מפעל חיים לשנת ה'תשע"א.

יחד עם חברי הכנסת איל בן ראובן ועבד אל-חכים חאג' יחיא הקים אלאלוף "צוות משימה פרלמנטרי" בלתי פורמלי לטיפול בסוגיית תאונות העבודה המרובות בענף הבנייה שעלו לשיח הציבורי. יחדיו יזמו השלושה שורה של מהלכי חקיקה - בהם חוק הקובע כי אתרי בנייה שבהם אירעו תאונות קשות או קטלניות יסגרו מיידית למשך יומיים, חוק המחייב מינוי עוזרי בטיחות באתרי בנייה גדולים, חוק האוסר להעסיק מנופאים שלא בהעסקה ישירה או באמצעות חברות ייעודיות ועוד.

ב-2018 הודיע אלאלוף שלא ימשיך לקדנציה נוספת בכנסת, וכי יפרוש מהחיים הפוליטיים עם פיזורה של הכנסת.