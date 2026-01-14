לאורך 20 ק"מ: חודשו החיפושים אחר הנער שנעדר בנחל מודיעים

החיפושים אחר תושב ביתר עילית בן ה-17 שנעדר בנחל מודיעים חודשו הבוקר (רביעי). כוחות רבים, בהם המשטרה, צה"ל, זק"א וכבאות לוקחים חלק בחיפושים בשיתוף עיריית מודיעין עילית. קיים חשש ממשי לחייו של הנער, שדווח אמש כי הוא נסחף בנחל.

הכוחות מבצעים סריקות מקיפות לאורך הנחל, שזורם לאורך של למעלה מ-20 קילומטרים. החיפושים מתבצעים בצורה רגלית, תוך הפעלת המערך האווירי של המשטרה, אמצעים טכנולוגיים רבים וצוותי מפעילי רחפנים של גופי הביטחון השונים.

דוברות כב"ה מחוז יו"ש

כאמור עם אור ראשון, התחדשו החיפושים, אליהם הצטרפו גם יחידת הכלבנים של מג"ב. על פי הדיווח הראשוני, אמש, ברקע הסופה שפקדה את ישראל, נסחפו שני נערים בשיטפון בנחל, אחד מהם הצליח לצאת אך סיפר כי חברו לא הצליח להיחלץ מהמים.