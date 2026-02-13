משפחות שכולות מול ביתו של השר זוהר: "אין מקום למכחישי טבח"

יממה לאחר ששר התרבות והספורט מיקי זוהר התראיין ואמר כי ישראל היא "לא מדינה שאפשר לטבוח בה", והביע את תמיכתו במהלך של לשכת רה"מ להסרת המילה "טבח" מהחוק להנצחת 7 באוקטובר, הגיעו הבוקר (חמישי) נציגי משפחות שכולות החברות ב"מועצת אוקטובר" למחאה מול ביתו של שר התרבות והספורט, מיקי זוהר, בקריית גת.

המשפחות הציבו שלטים סביב הבית ועליהם הכיתוב "טבח 7.10" והשמיעו באמצעות מערכת כריזה את עדויותיהם על האירועים שבהם נרצחו יקיריהם.

עדי זקוטו, שאביה נרצח באופקים, אמרה: "הם לא מוכנים לקחת אחריות, לא מוכנים להתנצל ועכשיו גם מעזים להאשים אותנו בהתקרבנות. אם הוא לא ידע לשמור על אבא שלי בחיים, המעט שהשר זוהר יכול לעשות זה לשתוק".

יורם יהודאי, שבנו רון ז"ל נרצח במסיבת הנובה, ציין: "השר זוהר סיפר שבשעות הראשונות הוא וכל שרי הממשלה לא ידעו מה קורה בשטח. באותן שעות הבן שלי התקשר למשטרה והתחנן לעזרה עד הצהריים - עד שהגיעו מחבלי חמאס וטבחו בו".

רעות אדרי, שבנה עידו נרצח במסיבת הנובה, אמרה: "התקומה היחידה של מכחישי הטבח תהיה בחדר החקירות של ועדת החקירה הממלכתית ואחר כך באות קלון לכל חייהם הציבוריים והאישיים. דף המסרים צריך לעסוק בחיבוק המשפחות השכולות ובלקיחת אחריות, לא בהכחשה ושיסוי".

רננה גומא, אמם של שורדי השבי אור ויגיל ואלמנתו של החלל החטוף יאיר יעקב ז"ל, אמרה: "אני אף פעם לא התקרבנתי! לא ביקשתי שום דבר ממדינת ישראל. סמכתי עליה שתהיה שם להגן עלי כי אני גרה על הגבול. תצא החוצה ותראה את הפרצוף שלך".

למרות קריאות המשפחות, השר זוהר לא יצא מביתו ולא נענה לדרישה להתנצל בפני משפחות השכולות.