תינוק ישן מתחת לאסלה, מזרנים זרוקים בשירותים: תיעוד מזעזע מהפעוטון בירושלים

אסון המעון בירושלים: שני תינוקות נפטרו ו-53 נפגעו קל היום (שני), לאחר ששהו בפעוטון לא חוקי - ותיעוד שפורסם מתוך המוסד חושף את התנאים המזעזעים ששררו בו. כך, נראה תינוק שוכב מתחת לאסלה, לצד מזרונים שפוזרו בחדר השירותים - וברקע צרחות של בכי.

לפי ההערכות, שני הפעוטות, בני שלושה וארבעה חודשים, מתו כתוצאה משאיפת פחמן חד-חמצני, במעון פרטי בשכונת רוממה בבירה. הם פונו לבית החולים במצב אנוש תוך כדי פעולות החייאה מאומצות, אך הרופאים לבסוף נאלצו לקבוע את מותם. למעלה מ-50 פעוטות נוספים פונו ע"י צוותי מד"א לבדיקה רפואית.

דוד של התינוקת שנפטרה, אברהם, מסר בכאב: "ישר נסענו לבית חולים. לא יודעים מה קרה. יודעים שזו גזרה משמיים. השם רוצה שנתחזק. כואב לנו מאוד. שורף. אף אחד לא יודע קרה. ההורים עוד לא מעכלים. קשה להם לעכל את הבשורה הקשה. הילדה היתה רק כמה ימים במעון...".

בשעות הערב, גופות התינוקות הועברו לנתיחה במכון לרפואה משפטית, כאשר סיבת המוות עדיין לא ברורה. על פי החשד, הפעוטות שאפו את הגז הרעיל שנפלט מאמצעי חימום וגרם להם לבעיות נשימה. הפעוטות שנפטרו שהו בחדר נפרד משאר הילדים. עבור אחד מהם מדובר ביומו הראשון במעון, אך כוחות כב"ה ומומחים ממשרד הבריאות עדיין בזירה, מנסים לאתר את סיבת האסון.

המבנה בו התרחש האירוע הינו מעון פרטי הפועל ללא רישיון, מנוהל ומתופעל על ידי אם ובנותיה במספר דירות פרטיות בבניין ברחוב המ"ג בשכונת רוממה בירושלים. צוותי משטרה וכב"ה שפעלו במקום פינו את המבנה, נשלל החשד להימצאות חומר מסוכן. שלוש מטפלות במעון עוכבו לחקירה.

יו"ר ש"ס אריה דרעי מסר בתגובה לאסון: "הלב נקרע למראה תינוקות שמפונים לטיפול נמרץ. אנו משתתפים בצערן הכבד של המשפחות ומתפללים לרפואת הפצועים. עם כל הכאב, חייבים לומר באופן ברור: אסור להפעיל מעונות ללא פיקוח! 'ונשמרתם מאוד לנפשותיכם'. עם זאת, נדרש גם חשבון נפש עמוק. מי יכול לומר 'ידינו לא שפכו את הדם הזה'? כאשר דוחפים בבת-אחת אוכלוסייה גדולה מאד למצוקה, אנשים נאלצים לחפש פתרונות אחרים והתוצאות עלולות להיות קשות ומרות".