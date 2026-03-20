השבוע נודע על טרגדיה, כזו שחוצה מחנות פוליטיים ונוגעת בצלם אנוש בסיסי. מותה בטרם עת של שושנה, בתה של השרה אורית סטרוק, הפך באופן מחריד לזירת ניגוח פוליטי. במקום שתיקה מכבדת מול אבל כבד, בחרו מובילי דעת קהל ממחאת "קפלן" להטיח האשמות קשות, תוך רמיסת כל נורמה של חמלה ואנושיות.

בשיחה טעונה עם ד"ר אילן רבינוביץ', ללי דרעי ששכלה את בנה סעדיה ודרור רפאל, מנסה אושי דרמן להבין איך האידיאולוגיה מחקה את האמפתיה. על המנגנון הנפשי שמאפשר לשנאה להפוך לכלי עבודה לגיטימי, והתהום המוסרית שנפערה בינינו.

