"תוצאה של היערכות מוקדמת ומדויקת": חודש רמדאן השקט מזה תקופה

אחרי תקופה של מתיחות ביטחונית, במשטרה מצביעים על שינוי מגמה, בזכות ניהול מבצעי מדויק ושיתופי פעולה עם גופים מקבילים. השנה, תקופת רמדאן הסתיימה ללא פיגועי טרור קטלניים, וללא רצח ישראלים על רקע לאומני, ואף ללא אירועים חריגים במקומות הקדושים - נתון חריג בנוף הביטחוני הרגיש של השנים האחרונות.

במשטרה מציינים כי מדובר בהישג משמעותי, במיוחד לאור העובדה שהר הבית נסגר לעליית מבקרים בשל הנחיות פיקוד העורף במלחמה. גורמים במשטרה מדגישים כי ההישג אינו מקרי, אלא תוצאה של היערכות מוקדמת ומדויקת שכללה פריסת כוחות רחבה, ניהול תודעתי-אסטרטגי, חיזוק מערכי המודיעין ושיתופי פעולה הדוקים עם ארגוני הביטחון.

לדבריהם, ההיערכות התאפיינה בשילוב בין פעילות מבצעית נחושה בשטח, לבין קבלת החלטות מבוססות מודיעין והערכות מצב שוטפות, שאפשרו תגובה מהירה וממוקדת לכל תרחיש.

עוד מציינים במשטרה כי לצד הפעילות המבצעית, הושם דגש על חוסן ארגוני, חיזוק תחושת השליחות בקרב השוטרים ושיפור הקשר עם הציבור, במטרה לשמור על שגרה בטוחה גם בתקופות רגישות. להשוואה, במהלך רמדאן התבצע פיגוע אחד בו נפצע אדם באורח קשה, וניסיון פיגוע ללא נפגעים בצומת תפוח.

מפכ"ל המשטרה דני לוי התייחס הבוקר בהערכת המצב לנתונים: "מדובר בהישג משמעותי של משטרת ישראל ושל כלל גופי הביטחון. השילוב בין מודיעין איכותי, פריסה מבצעית מדויקת, קבלת החלטות אחראית ושוטרים חדורי שליחות, הוא זה שאפשר לציבור לחיות בביטחון גם בתקופה מורכבת ורגישה במיוחד. נמשיך לפעול בנחישות, באחריות ובשיתוף פעולה כדי לשמור על חיי אדם ועל חופש הפולחן לכלל האזרחים".

עם זאת, גורמים ביטחוניים מדגישים כי לצד הנתונים המעודדים, האתגר הביטחוני נותר בעינו, וכי יש להמשיך ולהיערך לכל תרחיש, במיוחד לנוכח המתיחות האזורית והפוטנציאל להסלמה.

במשטרה מסכמים כי השנה הנוכחית עשויה להוות נקודת מפנה בגישה המבצעית, שילוב בין כוח, מודיעין וניהול תודעתי, שמוכיח את עצמו בשטח.