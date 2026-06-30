דוח מבקר המדינה של מתניהו אנגלמן, מציג תמונת מצב מורכבת ומדאיגה בנוגע למערך השיקום הרפואי והבירוקרטי של פצועי המלחמה. לצד שבחים על מסירות הצוותים הרפואיים, הדוח חושף כשלים מבניים חמורים, ניהול ידני מיושן, ומחסור עמוק בכוח אדם שהשפיעו ישירות על איכות הטיפול ומיצוי הזכויות של כ-20,000 פצועי כוחות הביטחון.

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פצועים ובני משפחה שבחרו לקבל תשלום בגין אובדן שכר ישירות לחשבון הבנק, במקום דרך תלוש השכר של המעסיק, הפסידו את ההפרשות הסוציאליות (פנסיה, פיצויים וקרנות השתלמות) המהוות כ-30% מהשכר. אגף השיקום כשל בליידע אותם על כך, והיקף ההפסד מוערך בכ-62 מיליון ש"ח בשנת 2024 בלבד.

72% מהפצועים אושפזו בשלושה בתי חולים בלבד במרכז, כאשר 47% טופלו בבית החולים שיבא. בשיא העומס, ממוצע הטיפולים היומי לפצוע בשיבא ירד אל מתחת ל-2.2 טיפולים ביום, נתון הנמוך משמעותית מהסטנדרט הנדרש.

64% מהפצועים המתגוררים במרחק של מעל שעת נסיעה אושפזו בשיבא, דבר שהקשה על המשפחות ופגע ברצף הטיפול השיקומי בקהילה. לפצועים לא נמסר מידע מסודר על חלופות קרובות לביתם, ו-80% מהם העידו כי הם מכירים את זכויותיהם במידה בינונית ומטה. ביה"ח שיבא הסב שתי מחלקות פנימיות-גריאטריות (72 מיטות) למחלקות שיקום נפגעי מלחמה, ללא אישור בכתב ומבלי ליידע את האגף לגריאטריה, צעד שגרע מיטות ואילץ קשישים להתאשפז במחלקות רגילות שאינן מותאמות להם.

כ-2,200 בקשות הכרה ממתינות ביחידת ההכרה למעלה משנה (פי שלושה מהרף המרבי באגף). בנוסף, 23,700 בקשות להחזרי הוצאות שולמו באיחור (מעל 45 יום בממוצע).

למשרד הבריאות לא הייתה תשתית ממוחשבת לקבלת נתוני תפוסה בזמן אמת. הנתונים נאספו בטלפון ונוהלו ידנית בקובצי אקסל שבהם כל עדכון נתון מחק את ההיסטוריה, ללא אפשרות למעקב אחר זמני המתנה או כמות הטיפולים בפועל.

משרד הביטחון הגדיר את השיקום כאתגר לאומי ומציין כי הצפי הוא הגעה לכ-100,000 פצועים מטופלים באגף עד שנת 2028. המשרד מסר בתגובתו: "אגף השיקום הצהיר בצורה חד-משמעית כי בתיאום עם משרד האוצר, לא תתבצע כל גביית חובות מפצועי המלחמה הנוכחית בגין המקדמות שניתנו להם".

על מתווה "שיקום תחילה": "דחיית הוועדות הרפואיות היא החלטה מקצועית-רפואית שנועדה למנוע מהפצוע לעבור בדיקות מתישות לפני שהפציעה התייצבה. הפצועים קיבלו מעטפת טיפולית מלאה עוד לפני שלב הוועדות".

עוד הוסיפו במשרד כי "ועדת מומחים ציבורית בראשות פרופ' שלמה מור יוסף הגישה תוכנית פעולה נרחבת שנוגעת בליקויים שהעלה המבקר, והמשרד פועל לאישורה בממשלה. למרות המחסור הלאומי ברופאים ומטפלים, האגף שילש את כמות הבתים המאזנים, הגדיל פי 4 את כמות המטפלים הנפשיים והקים 9 חוות שיקומיות ומחלקה סיעודית ייעודית לצעירים. כמו כן, 70% ממבקשי ההכרה בתקופת המלחמה הוכרו בתוך 48 שעות בזכות פריסת נציגים בשטח".