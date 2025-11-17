רום ברסלבסקי בפוסט קורע לב: "מקבל רק זלזול מהמדינה"

לאחר 738 ימים בשבי החמאס, וקצת יותר מחודש לאחר חזרתו, שורד השבי רום ברסלבסקי פרסם אמש (ראשון) פוסט נוקב וקורע לב בחשבון הפייסבוק שלו, בו הביע את תסכולו העמוק ואת אכזבתו מהסיוע שמעניקה המדינה לשורדי השבי.

ברסלבסקי פתח את הפוסט במילות תודה, "אני רוצה להגיד לכם תודה על כל חיבוק, כל מילה טובה, על כל סלפי שמבקשים ממני", כתב, "אני רוצה להודות לכם ולהצדיע לכולכם - לעם, לאזרחים, לחיילים ולקצינים, לכולם! בחרתי לכתוב ולהודות לכם כי אני באמת סובל, אולי זה לא נראה לעין אבל אני סובל סבל שהוא לא יכול להיות מתואר, הרבה מעבר לפוסט טראומה".

"יש לי בסביבות 10 התקפי חרדה ביום. התקפי חרדה שהם דפיקות לב מואצות מאוד, הזעה, גימגום, רעידות ואף צעקות ואלימות. קשה לי. ביום שעליתי על הצלב האדום זה הרגע שהסכמתי לעצמי להישבר, להתפרק, לבכות, ועכשיו הדמעות גם עולות לי שוב. ברגע שעליתי לאוטו שלהם אמרתי לעצמי שאני לא צריך להחזיק יותר, מותר לי להישבר, זה נגמר. הסיוט שלי נגמר וזה הרגע לאסוף את החלקים", הוסיף רום.

עוד ציין בחריפות כי "משרד הביטחון, הממשלה, מטה החטופים, מנהלת החטופים, המשטרה, כל הגופים הממשלתיים - מפקירים אותי באופן גורף. מסננים אותי וכותבים לי שהשעה מאוחרת. בשדה התעופה רמון החליטו לעכב אותי דקות ארוכות כשאני נכה צה"ל עם פטור מתור, ואת אבא שלי בגלל מזוודה חריגה. גרמו לי לבכות ולהתקף חרדה חמור מאוד, ולפחות שלוש פעמים שאלו שאלות אבטחה ועיכבו אותי וגרמו לי להתקף חרדה חמור משעה 17:00 ועד עכשיו".

"אני אולי מופקר מכל זווית שהיא, מכל גורם שהוא, ומקבל רק זלזול מצד המדינה מהרגע שחזרתי. 60 אלף שקל, זה המענק שמקבל שורד שבי חמאס אחרי שנתיים. 60 אלף שקל. פשוט בושה, מענק שחרור. בנימין נתניהו או בן גביר עדיין לא יצרו קשר, כלום", כתב.

"אך הכוח, האהבה, האחדות של העם - זה מה שמחזיק אותי חזק להילחם במפלצות האלה! ועל זה אני מודה, ושכל הקנאים יישרפו", כתב.

הוא הסביר ותקף: "אז לכל מי שקל על המקלדת ומגיב לקמפיינים של חטופים - 'למה לתרום להם', 'סחטנים', 'המשפחה שלהם גנבים', 'למה לתרום להם המדינה נותנת להם מספיק' - אז הנה, אשבור את כל הסטיגמות שלכם. המדינה לא נותנת מספיק - משרד הביטחון והמדינה צוחקים לנו בפנים, חוץ מ-9,000 משכורת חודשית אנחנו לא מקבלים שום דבר משמעותי. אך רק בזכותכם - גויסו לכל החטופים כבר מיליונים! זה לא התפקיד של העם - זה התפקיד של המדינה".

לסיום, כתב רום כי "אתם הכוח שלי, אתם מה שנותן לי אנרגיה ודלק להמשיך במסע החזרה לחיים. מבטיח שלא אתן לכלום לשבור אותי, כלום! אני אוהב אתכם עם ישראל".

כזכור, מוקדם יותר החודש רום ברסלבקי עלה באופן ספונטני לשאת דברים בעצרת בכיכר החטופים בתל אביב. "אני אוהב את כולכם אחד אחד, לא משנה מה הוא ומי הוא", אמר בראשית דבריו בכיכר, "אני מאמין שחלק מכם ראה את הכתבה שלי, זה היה קשה מאוד לעשות אותה בשיקום. המסר שלי הוא שאני אוהב אתכם - ותודה, תודה ענקית לכוחות צה"ל".

לסיום דבריו, במהלך עוצמתי ומרגש, צעק רום: "ונראה לי שנצעק קצת: את כולם - עכשיו! להחזיר את כולם הביתה!".

רום, בן 21, נחטף ממסיבת הנובה בה עבד כמאבטח. לפני כחצי שנה פורסם אות חיים ראשון שלו מהשבי, בו הוא נראה במצב קשה וזעק לעזרה. המסר הקצר טלטל מדינה שלמה. ימים בודדים לאחר ששב משפחתו חשפה כי מצבו הפיזי והנפשי קשה, ושברוב זמן השהות שלו בשבי היה מנותק מהעולם ועבר התעללויות.

אחרי יותר משנתיים בשבי החמאס האכזרי, ותוך שהוא החל במסע שיקום ארוך ומורכב - קרוביו ביקשו את עזרת הציבור במימון השיקום שלו, ולשם כך נפתח קמפיין גיוס המונים.