הפוך על הפוך: תושבי הצפון והמרכז בורחים מהאזעקות - לעוטף עזה

אחרי שנתיים וחצי של מלחמה, היוצרות התהפכו: מי שבעבר פונו מבתיהם בגלל אימת הטילים, מארחים כעת בקיבוצי העוטף את תושבי המרכז והצפון שמחפשים שקט. הערב (ראשון) ב"מהדורה המרכזית", כתבתנו בדרום טל סבג ביקרה בקיבוץ ניר יצחק, שם 15 שניות לממ"ד נחשבות כרגע לאופציה הבטוחה ביותר.

המציאות הישראלית הפכה להפכפכה מאי פעם, והאבסורד זועק מכל פינה: מי שנאלצו בעבר לנטוש את ביתם בשל הסכנה ביישובי הדרום, מוצאים את עצמם כעת בתפקיד המארחים. הפעם, האורחים שלהם הם תושבי המרכז והצפון, שנמלטים מהאיום ששינה כיוון.

כך למשל מריו, תושב העוטף, וענבר, שהכירה אותו כששניהם שהו במלון. הקשר המיוחד שנרקם ביניהם הוביל לכך שהיום ענבר היא זו שמתארחת בביתו שבקיבוץ.

קיבוץ ניר יצחק מארח בימים אלה 143 מתושבי המרכז, נתון מדהים שמהווה כחמישית מאוכלוסיית הקיבוץ כולה. והאורחים? הם ממש לא ממהרים לעזוב.

הסיבה לכך נעוצה בשחיקה בצפון ובמרכז. בעוד תושבי הצפון סובלים מירי בלתי פוסק של חיזבאללה ללא זמן התרעה מספיק, ותושבי גוש דן מתמודדים עם אזעקות רבות בבתים ללא מיגון ראוי, המרחבים הירוקים של העוטף מציעים "שקט יחסי", כזה שכולל לפחות ידיעה שיש מרחב מוגן נגיש.

ניר יצחק הוא רק דוגמא אחת לאירוח כפרי בעוטף עזה שנעשה ביוזמת המועצות המקומיות. אבל מי שגרים פה לא שוכחים לרגע היכן הם נמצאים, והחזית הדרומית לא נעלמה.

דוברת הקיבוץ ג'אנט סוירזנסקי מסכמת את המציאות הבלתי אפשרית של העוטף, גם בשיא ה"אירוח": "בסוף, תמיד צריך לזכור - יש לנו בדיוק 15 שניות לברוח אם זה מגיע מעזה". כנראה שבישראל של שנת 2026, 15 שניות הן לפעמים כל השקט שאפשר לבקש.