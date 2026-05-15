תאונה קטלנית בכביש 1: תינוקת כבת חודש נהרגה ושלושה נפצעו קשה

אסון בכביש 1: תינוקת כבת חודש נהרגה היום (שישי) בתאונת דרכים קטלנית שהתרחשה בדרך לירושלים. שני גברים ואישה פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים הדסה עין כרם כשמצבם קשה.

חובש רפואת חירום במד"א מאיר גרשוני ופראמדיק מד"א נדב טייב סיפרו: "מדובר בתאונת דרכים קשה וטראגית. פעוטה כבת חודש מחוסרת הכרה וגבר שנפגע באורח קשה שכבו על הכביש ובתוך הרכב שהיה בשול הדרך נלכדו גבר ואישה. מיד התחלנו בטיפול רפואי ראשוני ופינינו בדחיפות את הפעוטה לבית החולים שערי צדק תוך כדי פעולות החייאה כשמצבה אנוש".

"הגבר ששכב על הכביש ושני הפצועים שהיו לכודים ברכב וחולצו חולצו לוחמי האש נפצעו באורח קשה. הענקנו להם טיפול רפואי ופינינו אותם לבית החולים הדסה עין כרם כשמצבם קשה", הוסיפו.