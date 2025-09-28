צפי לפקקי ענק: מפת החסימות והעבודות בגשר השלום בת"א

במסגרת עבודות תחזוקה בגשר השלום בתל אביב החל מהיום (ראשון) ועד ליום שלישי הקרוב ב-16:00, נתיבי הנסיעה בכביש יצומצמו לנתיב אחד בלבד לכל כיוון. בנוסף, במסגרת העבודות תיחסם העלייה לגשר מאיילון דרום, מה שיוביל לפקקים באזור.

הוראות לנהגים:

• לבאים מכיוון תל אביב מערב (דרך בגין קפלן) לא תתאפשר הירידה לאיילון צפון

• לבאים מכיוון מזרח (דרך השלום) לא תתאפשר הירידה לאיילון דרום

• תתאפשר הפנייה ימינה ביציאה מאיילון דרום לכיוון דרך מנחם בגין

• יצומצמו נתיבי הנסיעה על הגשר לנתיב אחד לכל כיוון

• לא תתאפשר הפנייה שמאלה ביציאה מאיילון דרום לגשר השלום

• היציאה מאיילון צפון שמאלה לכיוון דרך מנחם בגין תצומצם לנתיב אחד בלבד

במהלך העבודות תתאפשר תנועת התחבורה הציבורית והולכי הרגל כסדרה, ולנהגים מומלץ להתעדכן בזמן אמת באפליקציות התנועה. במסגרת הפעולה ההנדסית, יוחלפו תפרים באורך כולל של 40 מטר מטרים ובמשקל כולל של כ-13 טון. תהליך ההתקנה כולל את פירוק התפר הישן, ביצוע קידוח, יציקת בטון והרכבת התפר החדש.