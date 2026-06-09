פרסום ראשון: עריק חרדי בן 24 מנתיבות נעצר היום (שלישי) מחדש, לאחר שעל פי החשד נמלט מניידת משטרה בסיוע המון חרדי, כך פרסמה לראשונה ראש דסק הפלילים לי עייש.

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למרות מעורבות החרדים ומוקד העריקים החרדי - הרקע לאירוע אינו היותו עריק. במשטרה ציינו, כי הוא עוכב לחקירה בסניף "אושר עד" בירושלים, לאחר שעל פי החשד הטריד לקוחות, ביקש מהם כסף וסירב להזדהות בפני השוטרים.

כאמור, בשלב זה הוא נעצר והוכנס לניידת כשהוא אזוק. הוא התקשר למוקד עריקים ותוך זמן קצר - עשרות אנשים החלו להתאסף סביב הניידת, הקיפו את השוטרים, חילצו אותו מהניידת והבריחו אותו מהמקום. לאחר הבריחה, הוא הסתתר במשך ארבעה ימים, עד שאותר ונעצר בישיבה בבית"ר עילית.