העריק שהוברח מהניידת ע"י המון חרדי - ונלכד כעבור מספר ימים | לי עייש

תושב נתיבות בן 24, עריק חרדי, נעצר לאחר שעל פי החשד הטריד לקוחות בסניף "אושר עד" בירושלים • הוא התקשר למוקד העריקים ותוך זמן קצר עשרות אנשים החלו להתאסף סביב השוטרים והבריחו אותו מהמקום

לי עייש
לי עייש  ■ ראש דסק פלילים ■ 
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1 דקות קריאה
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הפגנת חרדים בירושלים, ארכיון (למקום ולמצולמים אין קשר לנאמר בכתבה)
הפגנת חרדים בירושלים, ארכיון (למקום ולמצולמים אין קשר לנאמר בכתבה)יונתן זינדל / פלאש 90

פרסום ראשון: עריק חרדי בן 24 מנתיבות נעצר היום (שלישי) מחדש, לאחר שעל פי החשד נמלט מניידת משטרה בסיוע המון חרדי, כך פרסמה לראשונה ראש דסק הפלילים לי עייש.

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למרות מעורבות החרדים ומוקד העריקים החרדי - הרקע לאירוע אינו היותו עריק. במשטרה ציינו, כי הוא עוכב לחקירה בסניף "אושר עד" בירושלים, לאחר שעל פי החשד הטריד לקוחות, ביקש מהם כסף וסירב להזדהות בפני השוטרים.

האלימות נמשכת: מפגינים חרדים הצליחו למנוע מעצר של עריק בכוח
האלימות נמשכת: מפגינים חרדים הצליחו למנוע מעצר של עריק בכוח

כאמור, בשלב זה הוא נעצר והוכנס לניידת כשהוא אזוק. הוא התקשר למוקד עריקים ותוך זמן קצר - עשרות אנשים החלו להתאסף סביב הניידת, הקיפו את השוטרים, חילצו אותו מהניידת והבריחו אותו מהמקום. לאחר הבריחה, הוא הסתתר במשך ארבעה ימים, עד שאותר ונעצר בישיבה בבית"ר עילית.

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