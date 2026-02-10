אינה דנילוֹב נרצחה על ידי בעלה בביתה בפרדס חנה, היא נמצאה עם דקירות בכל גופה כשילדיה איתה ברְגעיה האחרונים. חודש עבר מאז אותו רצח מזעזע, והערב (שלישי) הם שוברים שתיקה לראשונה לכתבתנו שני ויצמן, וחוזרים לרגעי האלימות בבית ולתחושת הבגידה מצד האב, שפערה בהם שבר עמוק.

אחרי 30 שנה של אלימות בלתי נתפסת, אבא רצח את אמא. אינה הייתה בת 49, וחמישה ילדים נשארו לבד כשהצעיר רק בן 10. עכשיו הם מתיישבים לראשונה מול המצלמה ומנסים להבין לא רק איך זה נגמר, אלא איך זה נמשך כל כך הרבה שנים.

אדם דנילוב, בנה של אינה דנילוב ז"ל: "כל החיים היו מריבות... כל החיים היה בלגן ביניהם. עוברים כמה ימים, הם משלימים ועושים דברים ביחד... את יודעת, זוג לכל דבר, אבל... למה עשית ככה?". אלפרד דנילוב, בנה של אינה: "לא, בכללי הם רבו. זה לא... בבית נורמלי לא רבו ככה".

נגד ולדימיר הוגשו בעבר תלונות על אלימות, אך אף אחד מהמקרים לא הבשיל לכתב אישום. המשפחה הייתה מוכרת לשירותי הרווחה, אולם ההליכים לא התקדמו מפני שאינה הגנה עליו וביטלה פעם אחר פעם את התלונות.

אלפרד: "נגיד אנחנו אולי היינו בני 12, 13, נסענו מלא משפחות לכנרת, לטבריה". אלה: "נכון, אני זוכרת את זה". אלפרד: "רדף אחריה עם גרזן. תפס אותה מהאוהל... היא הייתה בתוך האוהל, היא הלכה לנוח, הוא תפס את האוהל שמתקפל... משך אותך... קיפל את כל האוהל איתה ביחד, גרר אותה ברחוב. זה דברים שראינו שאין... אתה אפילו לא יכול לחשוב שזה נורמלי לראות דבר כזה".

הכתובת הייתה על הקיר אבל אינה המשיכה להגן עליו, אולי מתוך תקווה שמשהו ישתנה, ובעיקר מתוך פחד תהומי. אבל אז, זה קרה בלילה כשבנה בן ה-10 ובתה בת ה-20 היו בבית, בחדר, ישנים.

אלה: "ישנו, כאילו, שמענו רק את הצרחות. ואז רצנו כאילו לשירותים... כאילו נכנסנו לחדר והשירותים היו נעולים וניסינו לפתוח את הדלת והיא לא נפתחה. אז שלחתי את הקטן להביא סכין כי אלה דלתות שמסתובבים עם המפתח. הוא מביא ואבא שלי נועל בחזרה והוא נועל בחזרה... ובאיזשהו שלב הוא צעק 'אין אמא יותר', פתח את הדלת, ואז ראינו הכל והוא היה בעצמו בשוק. כאילו, כבר ראיתי באותו רגע שאמא שלי כבר לא איתנו".