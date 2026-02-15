עקב קשיים כלכליים: בעלים של רשת אופנה שם קץ לחייו
בשנים האחרונות נקלעה הרשת לקשיים כלכליים וצברה חובות משמעותיים • בתקופה האחרונה התנהלו מגעים למכירתה לקבוצה קמעונאית גדולה אחרת - אולם העסקה טרם הושלמה
לי עייש ראש דסק פלילים
בעלי רשת אופנה עם סניפים ברחבי הארץ שם היום (ראשון) קץ לחייו, בעקבות חובות כלכליים.
בשנים האחרונות נקלעה הרשת לקשיים כלכליים וצברה חובות משמעותיים. בתקופה האחרונה התנהלו מגעים למכירתה לקבוצה קמעונאית גדולה אחרת - אולם העסקה טרם הושלמה. הוא קפץ מקומה שישית בבניין פנורמה בתל אביב.
