מהירות הנסיעה ברוב חלקי תל אביב תוגבל ל-30 קמ"ש

ראש עיריית תל אביב-יפו, רון חולדאי, הכריז היום (שלישי) על הגבלת מהירות הנסיעה ברוב רחובות העיר ל-30 קמ"ש בלבד, למעט ברחובות ראשיים. השינוי המהותי יחל כבר בחודש הבא, בחלק המערבי של מרכז העיר - בין הרחובות אבן גבירול במזרח להרברט סמואל במערב, ובין נחל הירקון בצפון לדרך יפו בדרום.

הורדת המהירות המותרת בעיר נעשית על מנת להפחית את הסיכון לתאונות קטלניות, בעיקר עבור מי שהעירייה מכנה "המשתמשים הפגיעים", בהם רכבים דו-גלגליים ממונעים ולא-ממונעים. כך, על פי העירייה, יתאפשר לרוכבים להשתלב בביטחה בתנועה על הכביש ביחד עם הרכבים, כך שהולכי רגל יהיו חשופים פחות לרכיבה על מדרכות.

ההחלטה על הורדת המהירות המותרת מגיעה לאחר בחינה של מקרי בוחן מוצלחים בערים אחרות בעולם, בהן פריז, לונדון ואמסטרדם. על פי הנתונים עולה כי הורדת המהירות המותרת בתוך העיר ל-30 קמ"ש מביאה לירידה ב-30% בכמות התאונות, ומעלה את סיכויי ההישרדות בתאונה ל-90% בקרב הולכי רגל.

בעירייה מקווים כי המהלך ישפר את איכות החיים העירונית על ידי צמצום רעש התחבורה וזיהום האוויר, מה שיהפוך את המרחב לאטרקטיבי יותר עבור הליכה ורכיבה על אופניים, יעודד שימוש בתחבורה בת-קיימא.

ההכרזה הגיעה במהלך כנס הבטיחות בדרכים השנתי של עיריית תל אביב-יפו, בו השתתפו גם סגנית ראש העירייה והמחזיקה בתיק התחבורה, מיטל להבי, ומפקד מחוז תל אביב במשטרה, תת-ניצב גהאד חסן.

ראש עיריית תל אביב-יפו, רון חולדאי, בהכרזה על המהלך: "אנו ממשיכים לפעול בנחישות לשיפור הבטיחות בדרכים, בין היתר על ידי תיעדוף הולכי רגל, רוכבים ותחבורה ציבורית. עד סוף השנה יהפוך כל מרכז העיר לאזור מיתון תנועה עם מהירות מרבית של 30 קמ״ש. במהלך השנה הבאה נרחיב לכל רחבי תל אביב-יפו, למעט הצירים הראשיים, ובכך נהפוך לעיר העברית הראשונה שמיישמת מדיניות מתקדמת, הנהוגה בערים מובילות ברחבי אירופה".