המתיישבים החדשים: האנשים שלא מוותרים על החלום לגור בבקעה

מסע בבקעה עם המתיישבים החדשים: בין גידולי התמרים לגדרות הפרוצים, במרחבים של שקט וחקלאות לצד מציאות בטחונית מבעבעבת לאורך הגבול, כתבנו פייר קלושנדר דיבר עם מי שלא מוותר על החלום להכות שורש בלב הבקעה.

צפו בכתבה המלאה ששודרה הערב (שבת) במגזין השבת - בראש העמוד