שתהיו בעניינים: זו העיר עם איכות החיים הטובה ביותר בישראל

כפר סבא העיר המובילה במדדי איכות חיים - ירושלים בתחתית הרשימה. כך לפי נתונים שמפרסמת היום (שני) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. סקירה זו בוחנת עשרות מדדי איכות חיים ב-18 הערים הגדולות בישראל.

לפי הסקירה, כפר סבא מובילה ברוב מדדי איכות החיים. לעומת 18 הערים הגדולות האחרות, כפר סבא מובילה בשביעות רצון מהעבודה, בתוחלת חיים, בשביעות רצון מפארקים ומשטחים ירוקים באזור המגורים, באחוז הנמוך ביותר של מדווחים על רעש חיצוני המפריע בדירה ובאמון כללי בזולת. כמו כן, לא היו בה הרוגים בתאונות דרכים ב-2024.

רמת גן מובילה בשיעור התעסוקה והזכאות לבגרות - כמו גם באחוז הנמוך ביותר של תחושת בדידות; בשיעור הנמוך ביותר של תמותת תינוקות. ובשימוש בשירותי ממשל מקוונים (e-Gov). היא מדורגת שנייה בשביעות רצון מהניקיון מאזור המגורים. הרצליה מובילה בהכנסות מעבודה של משקי בית; רחובות בשביעות רצון מאזור המגורים.

פתח תקווה עלתה ב-2024 לקבוצת הערים עם ציון כולל גבוה במדדי איכות חיים. היא מובילה באחוז הנמוך ביותר של מועסקים במשרה חלקית שלא מרצון, בשביעות רצון מהניקיון באזור המגורים, באחוז הנמוך ביותר של משקי בית המשלמים עבור דיור 30% או יותר מתוך ההכנסה הכספית נטו ובשביעות רצון מהאיזון בין עבודה לתחומי חיים אחרים.

ומה עם בני ברק? העיר בגוש דן מובילה באחוז הנמוך ביותר של עודף משקל בכיתות א ו-ז, באחוז החשים ביטחון בשעות החשכה, בהערכה עצמית של בריאות, בשיעור ההצבעה בבחירות לכנסת, בציפיות ביחס לעתיד, בתחושת יכולת להתמודד עם בעיות, בתחושת הערכה מבני המשפחה, בשביעות רצון מהחיים ובתחושת ביטחון בסביבה מקוונת.

עוד נתון מעניין במיוחד: נתניה ותל אביב השנה עברו מקבוצת הערים עם ציון כולל בינוני לאלו עם ציון כולל גבוה במדדי איכות חיים. היא מובילה באחוז המועסקים שתפקידם מאפשר קידום, בשיעור הנמוך ביותר של אבטלה ממושכת, במעורבות אזרחית, בהכנסה כספית וכלכלית ובאחוז המעורבים בפעילות התנדבותית.

חולון עברה מקבוצת הערים עם ציון כולל בינוני לקבוצת הערים עם ציון כולל נמוך במדדי איכות חיים.