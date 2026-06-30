פרסום ראשון: מפקד מחוז ירושלים במשטרה, ניצב אבשלום (אבשי) פלד, גיבה את החלטת מפקד מרחב דוד למנוע את כניסתו של הפטריארך הלטיני לכנסיית הקבר במהלך מבצע "שאגת הארי", כך פרסם אמש (שני) לראשונה פרשננו לענייני משטרה משה שטיינמץ ב"מהדורה המרכזית" עם אורי קואל.

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כאמור, ל-i24NEWS נודע, כי ניצב פלד אמר במהלך בכנס מפקדים במחוז כי הוא מגבה את ההחלטה המדוברת, שהפכה לתקרית דיפלומטית. בשיא הסערה, ראש הממשלה בנימין נתניהו אף התנצל על האירוע.

כזכור, המשטרה מנעה את כניסתו של הפטריארך לכנסייה במהלך המלחמה עם איראן, בעת שמוסדות הדת בעיר העתיקה היו סגורים.

ממשטרת ישראל נמסר: "צר לנו שיש מי שבוחר להדליף דברים שנאמרו בכנס מפקדים סגור של מחוז ירושלים, ולהוציא אמרה בודדת מהקשרה מתוך הרצאה נרחבת של כשעה וחצי שהעביר מפקד המחוז ועסקה במנהיגות ובקבלת החלטות. מפקד המחוז התייחס לגיבוי הפיקודי המלא שהוא מעניק למפקדי המרחבים בכלל, ובפרט במקרה שהוצג, לגביו נזכיר כי מדובר היה בשעת לחימה במהלכה פגעו טילים בקרבת המקומות הקדושים, שנסגרו לשם שמירה על שלום הציבור".