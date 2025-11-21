עופר ברונר בן ה-19 שנפל מצוק - טבע למוות בעין עבדת

טרגדיה בדרום. עופר ברונר, נער בן 19, נהרג אתמול (חמישי) לאחר שנפל מצוק בשמורת הטבע עין עבדת אל מאגר מים. במועצה האזורית רמת הנגב פרסמו הבוקר כי ברונר בן ה-19 מממדרשת בן גוריון היה עתיד להתגייס בקרוב לצה"ל לאחר שנת שירות והוא הבחור שנהרג בתאונה המצערת.

אתמול בשעות אחר הצהריים התקבל דיווח על צעיר בן 19 שאותר בתוך מאגר מים בשמורת עין עבדת כשהוא ללא רוח חיים. צוותי מד"א, שהגיעו למקום, נאלצו לאשר את מותו במקום.

ערן דורון, ראש המועצה אזורית רמת הנגב מסר: "קיבלנו בתדהמה את ההודעה על פטירתו בטרם עת של עופר ברונר ממדרשת בן גוריון שהיה עתיד להתגייס בקרוב לצה"ל לאחר שנת שירות משמעותית. המועצה האזורית רמת הנגב מחבקת את משפחת ברונר וקהילת מדרשת בן גוריון בשעה קשה זו".