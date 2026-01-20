סערה לאחר חשיפת מינוי אדם שקרא לדקירת משתתפי המצעד - לקצין בכיר

סערה לאחר חשיפת i24NEWS על מינויו של אדם שהורשע בהסתה לרצח להט"ב - לבכיר במשטרה. האגודה למען הלהט"ב תקפה אמש (שני) את ההחלטה, ופרסמה הודעה המגנה את המהלך. "מינוי לתפקיד בכיר של אדם שקרא בפומבי לאלימות נגד משתתפי מצעד הגאווה, ואף נעצר על כך על ידי משטרת ישראל, הוא חציית קו אדום בוהק".

"זהו לא מחדל נקודתי אלא כשל ערכי עמוק והפקרות שלטונית. מדובר בפרס לאלימות, לגזענות ולהט"בופוביה. מינוי כזה מרסק את אמון הציבור במשטרה ומעביר מסר מסוכן של לגיטימציה לשנאה ולאלימות", נמסר עוד.

חבר הכנסת יוראי להב הרצנו (יש עתיד) הוסיף בחשבון ה-X שלו: "זו פשיטת רגל מוסרית של משטרת ישראל. עבריין מורשע באלימות וגזענות, שקרא לרצח להט"בים והפגין מול מצעד הגאווה בירושלים - אותו מצעד שבו נרצחה שירה בנקי ז"ל - לא יכול לשמש קצין במשטרה".

"כשאיתמר בן גביר, מנהיג מצעד הבהמות, והמפכ"ל ההומופוב ממנים אדם כזה - זו לא טעות. זו מדיניות. כשהשנאה מקבלת דרגות - אף אזרח לא בטוח", כתב.

כזכור, כתבנו לענייני משטרה, משה שטיינמץ, דיווח אמש ב"מהדורה המרכזית" כי רחמים חוגי יגויס למשטרה, יקבל דרגת סגן ניצב וימונה לתפקיד ראש מינהלת גיוס חרדים במשטרה. ההחלטה נתקבלה למרות לאחר החשיפה ב-i24NEWS על כך שבעבר, טענה המשטרה כי המועמד המוביל לראש מנהלת גיוס חרדים במשטרה הוא בעל רישום פלילי רב - ואף קרא לדקור את משתתפי מצעד הגאווה, בו נרצחה שיר בנקי ב-2015.

ב-i24NEWS נחשף לאחרונה כי חוגי הוא המועמד המוביל לתפקיד וכי לפי טענות המשטרה בעבר, לחובתו היה רישום פלילי רב ומעצר במצעד הגאווה בירושלים - מה שכאמור לא מנע מהמשטרה לבחור בו לתפקיד. הוא יגוייס למשטרה ויזכה לדרגות של קצין בכיר.

במצעד הגאווה בירושלים בקיץ 2015 רצח ישי שליסל את שירה בנקי ופצע חמישה נוספים בדקירות סכין. חוגי הפגין במקום נגד הצועדים, קרא לדקור את כל משתתפי המצעד ונעצר על ידי המשטרה. כשנה לאחר מכן, לקראת המצעד בתל אביב, ביקשה המשטרה מבית המשפט להרחיקו מהמצעד, ציינה את מעצרו בירושלים והוסיפה כי לחובתו "רישום פלילי רב מאוד בעבירות תקיפה, רכוש, סדר ציבורי ועבירות ממניע גזעני". יש לציין כי בית המשפט סירב אז לבקשת המשטרה מסיבות פורמליות, והיא בסופו של דבר משכה את הבקשה.