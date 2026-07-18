שני מקרים בתוך כשעה: גבר מת בטביעה בחדרה, אישה במצב אנוש בבת ים

טרגדיה כפולה היום (שבת) בתוך כשעה בחופי הארץ: גבר כבן 45 טבע למוות בחדרה, ואישה כבת 50 פונתה באורח אנוש בבת ים.

בחוף הדייגים בחדרה, אזרחים הבחינו בגבר במצוקה וחילצו אותו אל קו המים באמצעות אופנוע ים, שם נאלצו כוחות ההצלה לקבוע את מותו בתום מאמצי החייאה ממושכים. חובש בכיר במד"א, אנס אגבאריה, סיפר: "ראינו את הגבר שוכב סמוך לקו המים כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, וביצענו בו פעולות החייאה מתקדמות אבל בסופן נאלצנו לקבוע את מותו".

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זמן קצר קודם לכן, אישה כבת 50 נמשתה מהים בחוף הסלע בבת ים כשהיא מחוסרת הכרה, ופונתה במצב קריטי לבית החולים וולפסון תוך כדי פעולות החייאה.

אירועים אלו מתווספים לשורת מקרי טביעה מתחילת הקיץ, בהם תבארק אבו מטיר, פעוטה בת שלוש מכסייפה שטבעה למוות ביום שלישי האחרון בבריכה בבית מלון בשארם א-שייח' שבסיני. בתחילת החודש נקבע מותו של נער בן 15 שנסחף בחוף לא מוכרז ליד פלמחים, ושני צעירים כבני 21 פונו לבית החולים לאחר שטבעו בחוף ירושלים בראשון לציון.