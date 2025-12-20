סוד הקסם של נתיבות: כך הפכה מעיירת פיתוח ללהיט נדל"ני

כבר לא עיירת פיתוח - עיר בפיתוח: איך הפכה נתיבות, בתוך שנים ספורות, לכוכבת נדל"ן שמושכת אליה זוגות צעירים, משקיעים ומשפחות מכל הארץ?

בשנים האחרונות נתיבות כמו שהכרנו, או חשבנו שהכרנו, שינתה את פניה. התפתחותה של העיר והפיכתה לאימפריית נדל"ן הוא הרבה בזכות מה שמכונה הסכם גג. ההסכם מאפשר הקמת שכונות חדשות עם אלפי יחידות דיור, נוסף על תשתיות ומוסדות חינוך במימון המדינה, הרשות המקומית מתחייבת להעניק ליזמים היתר בנייה תוך זמן קצר.

זה מה שמספר את הסיפור של נתיבות: למרות ההתפתחות והקדמה שהגיעה לעיר בעלת העבר העשיר - שם לא שוכחים לשמר ולטפח את ההיסטוריה, אך יודעים להסתכל בבטחה גם אל העתיד. "דע מאין באת ולאן אתה הולך", הוא לא רק פסוק מפסקי אבות בשביל תושבי העיר - הוא מוטו שמלמד שאפשר גם וגם, והכי חשוב: ביחד.

