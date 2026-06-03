"הצלתי את החיים שלו": סגירת המעגל המרגשת בטקס חילופי ראשי המוסד

סגירת מעגל מרגשת אירעה אמש (שלישי) בטקס חילופי ראשי המוסד, כאשר ראש המוסד הנכנס רומן גופמן נפגש עם משה ויצמן, חובש איחוד הצלה שטיפל בו כשהיה פצוע קשה ופינה אותו תחת אש בשבעה באוקטובר.

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בריאיון עם i24NEWS משה מספר: "לפני כמעט שבוע קיבלתי שיחת טלפון ממשרד ראש הממשלה לגבי הטקס, כדי לבוא ולסגור מעגל. במהלך השנתיים וחצי האחרונות, מאז השבעה באוקטובר, שפיניתי אותו לבית החולים, ועד לרגע זה - לא ראיתי אותו. אני יכול להגיד לך שאתמול, לפגוש אותו, בן אדם שאני הצלתי את החיים שלו ופיניתי אותו לבית החולים, ולראות שהוא עומד על הרגליים ושהוא התמנה לתפקיד כל כך חשוב - זה סגירת מעגל מבחינתי".

"ואם אנחנו חוזרים ממש לשבעה באוקטובר: במהלך השעות הראשונות, בסביבות שבע בבוקר, כבר הייתי בדרך לכיוון שדרות עם אמבולנס של איחוד הצלה. בסביבות השעה שמונה ורבע בבוקר רכב אזרחי סימן לי לעצור. כמובן שעצרתי לאט, מתוך חשש שאולי עדיין מדובר במחבלים. הפצוע הראשון שהגיע אליי - הבנתי שזה רומן גופמן. באותה תקופה הוא היה מפקד בסיס צאלים".

"כמובן שהעברתי דיווח מסודר למוקד. לקחתי את רומן, העליתי אותו לאמבולנס על אלונקה, והתחלתי בפינוי לכיוון בית החולים. בשלב הזה הייתי לבד, בלי חובש מלווה ובלי צוות נוסף. עליתי בקשר של איחוד הצלה ואמרתי שאם יש חובש קרוב שיכול להצטרף אליי לפינוי. ואז אלישיב מזרחי, חובש באיחוד הצלה, אמר: 'אני פיניתי עם הרכב הפרטי שלי לבית החולים, אז אצטרף אליך לאמבולנס'".

"נפגשנו באזור צומת גבעתי, ובאותו זמן כבר היינו שנינו יחד באמבולנס. הענקנו לו טיפול מציל חיים ופינינו אותו לבית החולים", סיפר משה.