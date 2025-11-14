שני אירועים תוך שעות: נוסעים חולצו לאחר שרכבם נלכד במים

שני אירועי חילוץ תוך שעות: מחלצי היחידה לחילוצים מיוחדים של מחוז מרכז חילצו היום (שישי) ארבעה נוסעים, שלושה מבוגרים וילד בן 3 מרכב ששקע בנחל הירקון לעומק של כ־1.5 מטרים.

עם הגעת הכוחות נמצאו הלכודים כשהם יושבים על גג הרכב, וזאת עקב עליית מפלס המים המהירה. הלכודים חולצו באמצעות סולם, תוך שמירה על בטיחות המרבית של הלכודים וצמצום סיכונים בזירת האירוע.

מעט מאוחר יותר נרשם מקרה חילוץ נוסף, כאשר לוחמי האש מתחנת פתח תקווה חילצו שני מבוגרים ושני ילדים שרכבם נלכד בתוך שלולית מים גדולה בנחל הירקון סמוך למורשה, באזור פתח תקווה. החילוץ בוצע בשיתוף פעולה עם צוותי ג'יפאים של ארגון זק"א, באמצעות אמצעים ייעודיים, ובמהירות, תוך שמירה על בטיחות הלכודים.

כבאות והצלה לישראל מחוז מרכז

בכבאות והצלה לישראל הדגישו: "אין לחצות שלוליות, מעברי נחל או מים זורמים- גם אם נראה שהמים רדודים. מים זורמים עשויים להסוות עומק מסוכן וזרמים חזקים- ועלולים לסכן חיים!".