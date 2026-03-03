ארבעה בני אדם נפצעו באורח קל מאוד בפגיעה ישירה היום (שלישי) בבית באצבע הגליל. שניים מהם נפגעי חרדה, פצוע נוסף נפגע משברי זכוכיות. צוותי מד"א מעניקים להם טיפול.

הארבעה, בני משפחה, שהו במרחב המוגן בעת הפגיעה - וחייהם ניצלו. כחמישה שיגורים לעבר אצבע הגליל בוצעו מלבנון.

צוותי מד"א דיווחו על שני גברים (בן 73 ובן 64) ושתי נשים (בת 71 ובת 24) ששהו בבית שנפגע. מהמקום מפונה בן ה-64 במצב קל, עם פציעה בפנים מרסיסי זכוכיות, וצעירה בת 24 בהתקף חרדה. שניים נוספים לא נזקקו לטיפול רפואי.