לוחם מילואים יצא לטיול בכנרת - ונעדר כבר מעל ליממה
שלמה בנאי, תושב תל אביב בן 38 - נעדר משעות הצהריים של יום רביעי • הוא נכנס על סאפ סמוך לחוף של מוש ומאז נעלו עקבותיו • המשטרה מבקשת את עזרת הציבור בסיוע באיתורו
כוחות רבים של המשטרה ואיגוד ערים כנרת פועלים ביממה האחרונה לאיתורו של שלמה בנאי, תושב תל אביב בן 38 שנעדר מאתמול (רביעי).
פעולות החיפוש הגיעו לאחר קבלת דיווח על אדם שנכנס לכנרת על גבי סאפ בשעות הצהריים באזור החוף של מוש ומאז נעלמו עקבותיו לאחרונה. במקביל לסריקות, המשטרה מבקשת את עזרת הציבור בסיוע באיתורו של בנאי.
תיאורו: גובה 1.80 היה ללא חולצה ולבש מכנס שחור קצר, הנ"ל עם שיער קצר, זקן קצוץ ועיניים חומות.
כל היודע דבר על מקום הימצאו מתבקש לפנות למוקד 100 של משטרת ישראל או למשטרת טבריה בטלפון 04-6728444
