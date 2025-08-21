לוחם מילואים יצא לטיול בכנרת - ונעדר כבר מעל ליממה

שלמה בנאי, תושב תל אביב בן 38 - נעדר משעות הצהריים של יום רביעי • הוא נכנס על סאפ סמוך לחוף של מוש ומאז נעלו עקבותיו • המשטרה מבקשת את עזרת הציבור בסיוע באיתורו

