האנשים שראו ושמעו הכל: קציני שבויים ונעדרים בריאיון נדיר

הם היו שם מהרגע הראשון ועד היום בו חזרו החטופים החיים הביתה. קציני מחלקת השבויים והנעדרים של משפחות מור, אור ואהל הם הכי קרובים למשפחות המיוסרות, שנתיים של רכבת הרים רגשית בלתי אפשרית, בין ייאוש לתקווה, הם ראו ושמעו הכל. כתבנו יונתן רוה פגש אותם בריאיון נדיר, ושמע מהם על רגעי הדרמה הכי גדולים, השבר והאושר, ואיך זה להיות העיניים, אוזניים והמשענת של המשפחות.

צפו בכתבה המלאה - בתחילת העמוד