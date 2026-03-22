פעילויות מתחת לאדמה: הפתרונות היצירתיים בזמן המלחמה

בזמן שמדינה שלמה מתנהלת בין אזעקות למרחבים מוגנים, יש מי שמצליחים להשאיר את הדלת פתוחה לא במקרה, אלא כי הם כבר נמצאים בתוך מרחב מוגן. יצאנו לבדוק איך נראית שגרה בתוך מציאות לא שגרתית.

ביקב קסטל שבהרי ירושלים, בין כוס יין לנוף פתוח, גם בימים כאלה יש מי שבוחרים לנוח לרגע מהמציאות.

בבית גאן, המשחקיה המקומית הפכה לעוגן עבור משפחות. זה נותן להורים קצת אוויר ולילדים תחושה שהכל כרגיל. בין קירות ממוגנים נוצרת שגרה קטנה שמאפשרת לשכוח לכמה רגעים מהמציאות שבחוץ.

וגם הגוף צריך רגע של הפוגה. בסטודיו לפילאטיס, האימון הוא הרבה יותר מרק כושר. זה ממש מקום לברוח אליו להירגע ולהוציא את המתח. מרחב מוגן, אבל גם מרחב לנשימה.

בימים כאלה, מקום שמצליח להישאר פתוח מאפשר לעצמו וגם ללקוחות שלו רגע של נורמליות בתוך הטירוף.

